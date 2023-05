Daniëlle werkt in de zorg: “Dankbaar dat ik een stukje invulling mag geven”

“In de tijd dat ik bij Amarant werk, heb ik veel cursussen en trainingen gevolgd, zoals een training voor palliatieve zorg, omgaan met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en een weerbaarheidstraining. Ik ben echt blijven hangen en steeds verder doorgegroeid.”



Daniëlle is nu werkzaam in Team West op de Nieuwe Leuvenaarstraat in Breda, een van de 400 locaties van Amarant in Noord-Brabant. Dit is een voorziening voor mensen met NAH. Samen met tien collega’s begeleidt ze op deze groep negen cliënten tussen de 40 en 70 jaar. In hetzelfde gebouw zijn nog drie andere groepen aanwezig (Oost, Noord en het Trainingshuis).



De werkdag begint met de overdracht vanuit de nachtdienst. Daarna begint een stukje zorg. “Ik wek bewoners en help met wassen en het ontbijt. Ook begeleid ik cliënten die naar de dagbesteding gaan.”