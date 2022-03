De hypotheker als het om echt maatwerk gaat

De Hypotheker OssEr is één zinnetje dat hoogst zelden in haar kantoor wordt uitgesproken: ‘Dat kan niet!” Eigenaar Brigit Coppens van De Hypotheker-vestiging aan de Walstraat 31 in Oss denkt graag in mogelijkheden. “Let wel, ik heb geen toverstokje”, zegt ze. “Als iets echt niet kan, zal ik dat altijd tegen de klant zeggen. Maar door een op het eerste gezicht onoplosbaar hypotheek probleem eens van een andere kant aan te vliegen -en door niet bang te zijn om van het begaande pad af te wijken, is er meestal een oplossing te vinden.

Klant als vertrekpunt

De hypotheek- adviseur vindt het denken in oplossingen het leukste onderdeel van haar adviserende en begeleidende rol. De keuze uit zo’n veertig hypotheekverstrekkers maakt het voor haar gemakkelijker om maatwerk te leveren.“Het stelletje dat zijn droomhuis heeft gevonden en bij de traditionele financieringspartijen aan tafel zit, krijgt in het gunstige geval de keuze uit enkele opties. Opties die vaak maar voor een deel aansluiten bij de persoonlijke wensen en situatie. Bij De Hypotheker Oss werkt dat anders: wij maken eerst een grondige inventarisatie van de wensen en mogelijkheden om vervolgens op zoek te gaan naar de hypotheekvorm en constructie die naadloos daarop aansluit. De klant is bij ons het vertrekpunt, niet de hypotheekvormen die de bank of verzekeraar standaard op de plank heeft liggen.”

Wensenpakket

Geen enkele zoektocht naar de optimale hypotheekvorm is volgens Brigit hetzelfde. “Het wensenpakket van een startende zzp’er die op zoek is naar een woning met kantoorruimte, is anders dan dat van een ouder echtpaar dat kleiner wil gaan wonen. De klant is zoals ik al zei het vertrekpunt. Daarom moet je bij het oudere stel goed doorvragen wat de precieze reden is van de verhuiswens. Is dat omdat het onderhoud van de tuin een te grote belasting wordt of omdat zij graag goedkoper willen gaan wonen om het geld dat straks op hun bankrekening staat te reserveren voor een jaarlijkse schenking aan de kinderen?”

Het is ook mogelijk om je hypotheek geheel online te regelen. Met name jonge starters denken vaak dat het regelen van een hypotheek niet al te moeilijk is. Een misvatting. Er zijn zoveel zaken waarmee je ook als starter rekening moet houden. Het is haar advies aan iedereen die een hypotheek wil afsluiten of oversluiten om een afspraak te maken. “Het komt met enige regelmaat voor dat ik achteraf te horen krijg dat de aankoop van een nieuwe woning niet door is gegaan omdat de uiteindelijke aankoopprijs vijftienduizend euro boven het volgens de site maximaal te lenen bedrag lag of dat gedacht werd dat het überhaupt nog niet mogelijk zou zijn om een hypotheek af te sluiten. Heel jammer, want door met elkaar alle mogelijke opties nog eens onder de loep te nemen, hadden we wellicht via een slimme constructie de aankoop wél mogelijk kunnen maken.”

Altijd de laagste rente?

Het is volgens de hypotheekspecialist beslist niet zaligmakend om op verjaardagen te kunnen vertellen dat voor de aanbieder met de laagste maandlast is gekozen. Zij benadrukt dat ook de voorwaarden (“de kleine lettertjes’) waaronder de hypotheek wordt vertrekt een belangrijke rol spelen. Ook hier geldt: het juiste advies kan onvoorziene problemen in de toekomst voorkomen.

Glazen bol

Op Brigits bureau staat een glazen bol die zij steevast omhoog houdt als haar de vraag wordt gesteld wat haar verwachtingen zijn rond rentepercentages in de verre toekomst. “Niemand kan in de toekomst kijken. Wat ik echter wel weet is dat de rente op dit moment aan het stijgen is, maar dat deze op dit moment nog altijd historisch laag is. Een huis kopen of een hypotheek tegen gunstigere voorwaarden oversluiten is op dit moment nog altijd zeer aantrekkelijk! De Hypotheker begeleidt het hele traject inclusief al het papierwerk. Wij vinden de hypotheek die garant staat voor jarenlang onbezorgd woongenot.

Volledig scherm Brigit Coppens: “Met de huidige rentestand is een huis kopen of een hypotheek tegen gunstigere voorwaarden oversluiten op dit moment nog altijd zeer aantrekkelijk.''