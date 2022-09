De Reuselhoeve: unieke en exclusieve setting voor zakelijke bijeenkomsten

Het is een lange en warme zomer geweest. Het wordt hopen dat we er nog een heerlijk najaar achteraan krijgen, waarin we er vaak op uit kunnen. De Reuselhoeve in Moergestel is een zogenaamde natuurpoort, een entree tot de prachtige Brabantse natuur, met een twee hectare groot terrein rondom de activiteitenboerderij waar jong en oud zich uitstekend kunnen vermaken.

De jeugd kan lekker buiten klimmen en spelen, en voor de ouderen is er een uitgebreide keuze uit sportieve, grappige en ontspannen activiteiten. Aan het einde van de dag geniet je samen van een smakelijke borrel en barbecue. Met als fijne meerwaarde de enorme ruimtelijkheid van het terrein, waardoor je nooit in het gedrang zit, maar altijd prettig onder elkaar bent.

Vergaderen

De Reuselhoeve is, te midden van de Oisterwijkse bossen en vennen, het Land van de Hilver en Moergestels Broek, ook een unieke en inspirerende plaats om samen te komen met collega’s en medewerkers. Wanneer het hoogseizoen vanaf 1 november eenmaal voorbij is en de activiteitenhoeve voor het grote publiek gesloten is op maandag, dinsdag en donderdag, dan is het voor bedrijven mogelijk om De Reuselhoeve exclusief te boeken als vergaderlocatie.

De vergaderzalen zijn geschikt voor middelgrote tot grote groepen en zijn uiteraard van alle benodigdheden voorzien. Je hebt het hele terrein tot je beschikking om voor verschillende sessies of workshops in kleinere groepen uiteen te gaan. Niet in kille zaaltjes, maar bijvoorbeeld in de uitkijktoren, bij de huifkarren, op het grote terras of onder de verwarmde overkapping. Er zijn genoeg mogelijkheden om van een vergadering iets bijzonders te maken!

Bedrijfsuitjes

Met alle faciliteiten voor jezelf kun je op De Reuselhoeve uitstekend een zakelijk gedeelte van de dag met vergaderingen, presentaties en/of workshops combineren met een meer ontspannen vervolg. Leuke activiteiten met collega’s zijn onder andere kleiduiven schieten met omgebouwde (veilige) jachtgeweren of de hilarische wc-races op zelfrijdende wc-potten. Zo leer je elkaar eens op een hele andere manier kennen, wat het groepsgevoel bevordert.

Groepsuitjes op De Reuselhoeve worden veelal afgesloten met een heerlijke barbecue op houtvuur, perfect bereid door de koks en aan tafel geserveerd. Uiteraard behoort dit ook tot de mogelijkheden voor bedrijfsuitjes, al dan niet met een vergadering erbij.

Wil je meer weten over de mogelijkheden die De Reuselhoeve te bieden heeft voor zakelijke bijeenkomsten? Meer informatie is te vinden op de website www.reuselhoeve.nl.