Dit gymnasium biedt kleinschalig onderwijs met aandacht voor elkaar

Beekvliet is een dorpse school in een groene omgeving. Leerlingen op het Beekvliet volgen vanaf de brugklas Latijn en Grieks. Naast de lessen krijgen leerlingen ook creatieve vakken zoals muziek, drama, beeldende vorming en lichamelijke opvoeding. De school is de afgelopen jaren volop verbouwd en beschikt inmiddels over een vernieuwd gebouw, een nieuwe aula, en een nieuw muziek-, science- en kunstlokaal. In het voorjaar 2023 is het buitenterrein ook helemaal gereed en kunnen de leerlingen weer pauzeren rondom de vijver.