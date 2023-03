Droge zomers en toch een groene tuin? Zo doe je dat

“Beregening van de tuin wordt daarom steeds belangrijker”, aldus Pim Crielaers. Samen met Tijn van de Leur vormt hij het nieuwe eigenaars duo van Paymans Tuintechniek in Vught. Deze vakhandel in tuinmachines en gereedschappen is gespecialiseerd in ontwerp en aanleg van professionele beregeningsinstallaties. Inmiddels hebben ze al heel wat tuinen, sportvelden, golfbanen en daktuinen in de regio voorzien van een beregeningssysteem.

Duurzame keuzes

“Wij maken het technische plan voor een geautomatiseerde beregening. Doordat een beregeningsinstallatie gericht water geeft, is dit voordelig en duurzaam in gebruik. Daarbij zien we dat mensen steeds vaker voor gezuiverd grondwater in plaats van leidingwater kiezen. Een duurzame keuze, waarbij je het grondwater deels weer teruggeeft aan de bodem”, legt Pim uit.

Een andere duurzame tuintrend is de verschuiving van traditionele machines op benzine naar tuinmachines met accu. “Dat is niet zo gek zegt Tijn, want deze machines zijn niet alleen milieuvriendelijker maar brengen ook minder kosten met zich mee betreft brandstof en onderhoud. Bovendien maken ze minder lawaai en stinken ze niet.”

Hoogwaardig tuingereedschap

Paymans Tuintechniek is al jarenlang een vertrouwd adres voor professional, particulier en eigenaren van grote en kleine tuinen in de omgeving rondom Vught. Je kunt er terecht voor een compleet assortiment aan kwalitatief hoogwaardige tuingereedschappen en machines. Van handgereedschappen en verticuteermachines tot versnipperaars en kleine tractors. Daarnaast hebben ze een ruim aanbod aan robotmaaiers, die zelfstandig jouw gazon bijhouden.

“Wij verkopen uitsluitend A-merken, zoals Stihl, Stiga, Bobcat, Pedrollo, Kress, Ryobi en John Deere. Goed gereedschap is immers het halve werk. Betrouwbaar advies is daarbij belangrijk. Wij adviseren onze klanten over hun aankoop. En helpen hen de juiste spullen aan te schaffen. Daarnaast bieden we professionele hulp aan de doe-het-zelver bij het installeren van bijvoorbeeld een beregeningsinstallatie of robotmaaier”, vertelt van de Leur.

Nieuwe eigenaren

Sinds afgelopen zomer hebben van de Leur en Crielaers het stokje van de vorige eigenaar Wim Paymans overgenomen. Beide heren zijn al vele jaren werkzaam bij het bedrijf en gepassioneerd met hun vak bezig.

“Samen zullen wij de vertrouwde service van Paymans voortzetten zoals de klanten van ons gewend zijn. Al jarenlang onderscheiden wij ons met uitgebreid advies en laagdrempelig klantcontact en daar zal niks aan veranderen”, aldus een enthousiaste van de Leur.

Showroom

Wil jij ook je tuin zomerklaar maken, maar is je tuingereedschap aan vervanging toe? Bezoek de grote showroom van Paymans Tuintechniek in Vught, waar gespecialiseerd personeel je graag op weg helpt met deskundig advies.

