Een aangepaste auto geeft mensen met een functiebeperking hun vrijheid terug

Ook uitval of het deels kunnen bewegen van een arm of been hoeft geen belemmering te zijn om weer de weg op te gaan, legt Ad uit. “Na een beroerte of infarct bestaat de mogelijkheid tot uitval of een bewegingsbeperking van een deel van het lichaam. Voor deze mensen kunnen we de auto aanpassen door bijvoorbeeld het gaspedaal aan de linker kant te plaatsen. Of we zorgen voor een andere manier van gasgeven of remmen, bijvoorbeeld met de hand of met het andere been. Er is veel meer mogelijk dan mensen denken.” Voor wie na revalidatie weer de weg op wil, krijgt na een proefles bij het CBR een Verklaring van Geschiktheid (VvG), samen met een advies voor medische hulpmiddelen in de auto. “Het rijbewijs vervalt dus niet. Met het advies van het CBR gaan wij aan de slag en zijn mensen weer snel mobiel.”