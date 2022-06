Een nieuw seizoen waarin philharmonie zuidnederland haar stem weer laat horen

De philharmonie zuidnederland is een orkest met nationale en internationale ambities, maar ook en vooral een orkest dat er is voor de regio Zuid-Nederland. Het orkest beschouwt het als een voorrecht om niet alleen symfonische concerten op het hoogste niveau aan te bieden, maar ook om daadwerkelijk betrokken te zijn bij alles wat er in de regio speelt. Daarom zijn regionale evenementen als de Carnavalsconcerten in Noord-Brabant, de feestelijke Nieuwjaarsconcerten en Opera op de Parade elk seizoen weer van groot belang. Ook het business event Leading the South wordt al jaren hogelijk gewaardeerd als een ideale mogelijkheid om symfonische klasse en regionale zaken te verenigen en zo de band met het publiek in de regio te versterken.