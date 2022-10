Een veilig woonklimaat begint bij de basis: de vloer

Onwetendheid bij mensen

Soms komt er een zaak aan het licht waaruit blijkt dat een stof toch schadelijk kan zijn voor de mens. Ditzelfde geldt voor het gebruik van PVC vloeren in huis. Hoe kan het dat we daar nooit iets over horen? “Voor mij is het een heel belangrijk onderwerp, maar voor de meeste mensen is het inderdaad onbekend’’, beseft Peter Scheffers, eigenaar en oprichter van Healthy Flooring in Oss. “Ik vergelijk het weleens met de korrels op kunstgrasvelden waar jaren op gesport werd voordat duidelijk werd hoe ongezond die waren.’’