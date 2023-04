Feest in Oss: deze keukenspecialist bestaat veertig jaar

Harry Tonies begon zijn bedrijf Tonies Keukens in 1983. “Ik kwam destijds bij Tonies zoon in dienst en werd in 2016 zelf eigenaar”, vertelt Marco. “De winkel zit al veertig jaar op dezelfde locatie en de laatste jaren zijn we flink gegroeid. Onlangs is de showroom volledig aangepakt en hebben we meer keuken aangesloten voor demonstraties van de apparatuur.” Door de familiare inrichting van de winkel krijgen mensen bij Tonies een echt thuisgevoel. “Naast heel veel keukens hebben we een grote tafel in de showroom waar mensen altijd kunnen aanschuiven voor een kopje koffie.”