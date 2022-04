Geniet bourgondisch en royaal middenin Brabant

De ReuselhoeveAls er één fijne bijkomstigheid is geweest van de coronacrisis, dan is het de hernieuwde waardering voor de mooie natuur in eigen land. Middenin het prachtigste stukje Brabant ligt De Reuselhoeve: activiteitenboerderij op een enorm uitgestrekt terrein met alle ruimte om samen te genieten van leuke activiteiten in de heerlijke buitenlucht. Met een zalige nazit nu de voorjaarsdagen steeds langer worden.

De Reuselhoeve is een natuurpoort in Moergestel, de entree tot de beroemde Oisterwijkse bossen en vennen, de Hilver en Moergestels Broek. Vertrekpunt ook voor kanotochten over het riviertje De Reusel door de oogstrelende natuurgebieden. De Reuselhoeve zelf is een oude boerderij met twee hectare grond eromheen, dat is ingericht met een grote speelweide voor de jeugd en met allerlei vrolijke en sportieve activiteiten voor groepsuitjes met vrienden, familie en collega’s.

‘Bubbeltjes’

De weidsheid van de omgeving draagt eraan bij dat gasten als vanzelf afstand houden tot elkaar. Daardoor konden ze bij De Reuselhoeve ook in coronatijd veel terecht, binnen eigen ‘bubbeltjes’ en op geruststellende afstand van elkaar.

Het team van De Reuselhoeve droeg daar zelf aan bij met enkele slimme ideeën die de contactmomenten tussen gast en medewerker beperkten. ‘We serveren gevarieerde snackplanken op het terras en zetten de drankjes in kistjes neer. Dat zijn blijvertjes’, vertelt Guus Mulders van De Reuselhoeve. ‘Ten eerste is corona de wereld nog niet uit en daarnaast hebben we gemerkt dat onze gasten onze unieke oplossingen waarderen, omdat ze ook een beetje extra privacy geven.’

Klimmen, kanovaren

Volledig scherm Er is van alles te doen en te beleven tijdens een groepsuitje op De Reuselhoeve. De jeugd gaat mee in de kano of leeft zich uit op het klimparcours (voor grotere kinderen) en het klimbos. Kom je met een groep, dan kun je daar dagelijks terecht. ‘Passanten’ kunnen op de website reuselhoeve.nl zien wanneer de klimbaan geopend is.

Maar zowel voor jong als oud is er van alles te beleven in de prachtige natuur. Razend populair zijn onder andere de hilarische wc race en het kleiduivenschieten. Actief, sportief en vooral heerlijk in de buitenlucht.

Voor bedrijfsuitjes zijn de activiteiten te combineren met een ‘zakelijk ingevuld’ dagdeel. Alle faciliteiten voor overleggen, vergaderingen en presentaties zijn aanwezig.

Barbecue

En dan is er natuurlijk nog een smakelijke afsluiting van de dag: de heerlijke Reusel-barbecue. Genieten op z’n Brabants: royaal en bourgondisch. En ook hier blijven de contactmomenten beperkt. Terwijl jezelf gezellig napraat met je gezelschap wordt het eten klaargemaakt en aan tafel geserveerd.

Daarmee is een dagje uit op De Reuselhoeve compleet. Gezellig weg met de familie, een vrolijk uitstapje met vrienden of een volledig verzorgde dag met collega’s. Het kan er allemaal in een aantrekkelijke, veilige omgeving.