Goede service en kennis van zaken: dit maakt werken bij Veghelse Truck & Trailer Service bijzonder

Veghelse Truck & Trailer ServiceWerken bij Veghelse Truck & Trailer Service B.V. is geen dag hetzelfde. En omdat er naast trailers steeds meer trucks de garage binnenrijden voor onderhoud, is het familiebedrijf toe aan uitbreiding. ‘Binnen ons team is er plek voor nieuwe allround monteurs.’

Familiebedrijf

‘We werken in een relatief klein en hecht team. Dat maakt werken in onze garage zo plezierig’, zegt mede-eigenaar Cees van Weert. Het familiebedrijf Veghelse Truck & Trailer Service B.V. (VTTS) wordt gerund door Henk van Weert en zijn zoons Cees en Hans. ‘Iedereen is hier gelijk en de lijntjes zijn kort. De monteurs overleggen met elkaar en de klanten, en springen bij waar de ander hulp nodig heeft. Een chauffeur die spontaan komt aanrijden voor een reparatie kan vrijwel meteen worden geholpen. Onze service maakt ons bijzonder.’

Universele garage

VTTS is een universele garage. Daarom kan het bedrijf voor vrijwel alle merken reparaties uitvoeren en onderhoud plegen. ‘Onze werkzaamheden zijn heel gevarieerd’, zegt Cees. ‘De ene dag ben je bezig met complexe diagnoses of onderhoud aan een truck. De andere dag doe je een complete revisie of herstel je schade aan een oplegger. Voor de trucks wordt er gewerkt met diagnosesoftware van Volvo, Scania en Texa. Voor het uitlezen en programmeren van de opleggers beschikken we over de software van Wabco, Haldex en Knorr.’

Monteurs gezocht

Door groei van het bedrijf is er plek voor nieuwe monteurs. Voor wie houdt van werken aan vrachtwagens in een universele werkplaats voor aanhangers, trucks en opleggers zijn er twee mogelijkheden, zegt Cees. ‘We zoeken een monteur die gespecialiseerd is in trucks, met name in diagnoses, storingen en onderhoud. En een monteur voor trailers die goed kan lassen, handig is met een snijbrander en met zijn ogen dicht een draaikrans kan vervangen.’

Leren in de praktijk

Veghelse Truck & Trailer Service is door gevarieerde werkzaamheden de ideale leerplek voor monteurs in opleiding. ‘Omdat het zo druk is, leer je hier razendsnel’, zegt Tristan die een opleiding volgt tot eerste bedrijfsautotechnicus. ‘Doe je het goed dan krijg je snel veel eigen verantwoordelijkheid, en de kans om zelfstandig te werken en complexere taken uit te voeren.’

Erkend opleidingsbedrijf

VTTS is een erkend SBB-leerbedrijf en bevoegd om MBO-leerlingen te begeleiden in hun stage. Ook als mensen eenmaal aan de slag zijn kunnen ze intern cursussen volgen. ‘We hebben veel opleidingsmogelijkheden om verder te leren’, zegt Cees. ‘Bijvoorbeeld voor het halen van APK-papieren of volgen van ABS/EBS-cursussen, of een cursus specifiek voor een merk.’

Ligt jouw interesse bij vrachtwagens en trailers en wil je graag aan de slag bij Veghelse Truck & Trailerservice? Kijk dan op de vacaturepagina.