Gymnasium Beekvliet: kleinschalig onderwijs met aandacht voor elkaar

Beekvliet is een dorpse school in een groene omgeving. ledereen doet er gymnasium en dat betekent dat alle scholieren vanaf de brugklas Latijns en Grieks volgen. Naast de lessen krijgen leerlingen muziek, toneel en wordt er gesport. Momenteel wordt de school verbouwd en in het voorjaar beschikt het over een nieuwe aula, en een nieuw muziek-, science- en kunstlokaal.

Omdat Beekvliet een kleine school is, kent iedereen elkaar. Brugklasleerlingen hebben de eerste twee jaar dezelfde mentor. Die gaat, samen met een vakdocent, in de eerste periode van de brugklas op huisbezoek bij alle leerlingen om uitgebreider kennis te maken.

Uitdagend onderwijs

Beekvliet vindt het belangrijk dat lessen aansluiten op de belevingswereld van de leerlingen. Daarom is het Gymnasium Beekvliet partnerschool van Het Noordbrabants Museum. Scholieren kunnen een dagdeel doorbrengen in het museum waardoor ze op een creatieve manier met de lesstof aan de slag gaan. Ook de exacte vakken en techniek worden op een uitdagende manier gegeven om meer leerlingen te interesseren voor deze richting. In de vierde klas gaan de scholieren op reis: leerlingen die Latijns volgen naar Rome en studenten Grieks naar Griekenland. In de vijfde klas zijn er uitwisselingsprogramma’s met scholen in Engeland, Schotland, Frankrijk, Duitsland en Polen.

Gymnasium met een keurmerk

Gymnasium Beekvliet heeft een lange historie. De school werd opgericht in 1815 en heeft sinds die tijd een goede naam opgebouwd. In 2013 riep het tijdschrift Elsevier Beekvliet uit tot een van de beste elf vwo-scholen van Nederland. In het jaar 2012, 2016 tot 2018 en 2020 tot 2022 ontving de school het keurmerk ‘Excellente School’ van de inspectie van onderwijs.

Open dag: sfeer proeven

Op 8 februari kunnen ouders en leerlingen tijdens de online avond kennis maken met Gymnasium Beekvliet. En op 26 februari kunnen leerlingen uit groep 7 en 8 een middag meelopen. Vanaf 10 februari kunnen leerlingen zich inschrijven, en op 7 t/m 9 maart zijn de aanmeld-dagen op Beekvliet.

Nu alvast sfeerproeven? Op deze pagina is meer informatie te vinden over de online open avond en staat een video waarin leerlingen Tobias en Wieke een rondleiding geven. In deze video vertelt Trijntje uit de tweede klas over een dag op school. Beide video’s zijn gemaakt leerlingen van Beekvliet.