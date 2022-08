Heb jij brede voeten? Zo kom je erachter

In sommige gevallen kan het zijn dat je net wat meer aandacht wenst. Bijvoorbeeld wanneer je klachten ervaart of meer wil weten over je lichaamshouding en loopgedrag. In dat geval biedt Buchrnhornen een gratis loopscan aan. Tijdens een loopscan wordt er meer aandacht besteed aan details en wordt er met videoapparatuur meer inzicht gegeven. Denk hierbij aan informatie over jouw voetstand, looppatroon en de beweeglijkheid van je voetgewrichten.