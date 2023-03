Henneke: “Geen licht werk, maar ik krijg er energie van”

Stichting Amarant“Stel je eens voor hoe het zou zijn als niemand in de wereld je begrijpt, in een wereld die je zelf niet begrijpt”, zegt Henneke Pruijssers (32). “Die mensen een stem geven, zich gehoord laten voelen, zodat ze minder angstig, eenzaam of boos zijn, dat geeft mij elke dag weer heel veel voldoening.”

Carrière in de zorg

Haar moeder werkte in de gehandicaptenzorg, en zij inspireerde Henneke om ook voor een carrière in de zorg te kiezen. Eerst als vrijwilliger, vervolgens als stagiair tijdens haar opleiding aan de Academie voor Sociale Studies in Breda, en inmiddels werkt ze al dertien jaar met mensen met een verstandelijke beperking. Ze is werkzaam als senior begeleider bij Amarant in Tilburg. “Bijdragen aan het geluk en de ontwikkeling van deze mensen, door te zorgen dat ze een fijne dag hebben,” vat Henneke haar werk samen.

Henneke werkt met een groep van veertien mensen met complexe medische en gedragsproblemen. Mannen en vrouwen van tussen 46 en 75 jaar oud, die wonen en soms ook werken op het Daniël de Brouwerpark in Tilburg. Dit is een van de 400 locaties in Brabant waar Amarant zorg biedt aan kinderen, jeugd en (jong)volwassenen met autisme, een verstandelijke beperking of hersenletsel, op het gebied van opvoeden, wonen, begeleiding, werk en dagbesteding, vrije tijd en behandeling.

Zorgen voor een fijner leven

Als senior begeleider verdeelt Henneke haar tijd, 32 uur per week, tussen de zorg voor haar groep en de begeleiding van de zeventien zorgprofessionals in haar team. Een dag in de zorg begint voor haar om zeven uur met een overdracht en het doornemen van rapportages. Daarna helpt ze de bewoners bij het ochtendritueel: wekken, verzorgen, aankleden, ontbijten, naar dagbesteding of activiteit brengen of assisteren bij een leuke gezamenlijke activiteit als zwemmen of koken. “We kijken voortdurend wat iemand nodig heeft of wil. Boos of onrustig gedrag kan een signaal zijn dat iemand het koud heeft, moe is of hoofdpijn heeft. Als je iemand leert kennen en begrijpen, kan je er dus echt voor zorgen dat diegene een fijner leven heeft.”

Volledig scherm © Stichting Amarant

Omgaan met probleemgedrag

Na het bijwerken van rapportages en administratie en de overdracht aan de avondbegeleiding eindigt de dag voor Henneke om drie uur in de middag. Ook op haar coachingsdagen begint ze met het bijwerken van administratie en beantwoorden van e-mail. Daarna zijn er vaak afspraken en overleggen met onder andere management, gedragsdeskundigen en teamleden. Het team dat Henneke begeleidt bestaat uit persoonlijk begeleiders, een zorgondersteuner, een senior begeleider en begeleiders met ervaring die uiteenloopt van 35 tot 0 jaar, die ze coacht op een breed gebied, maar met de focus op omgaan met probleemgedrag, haar persoonlijke specialiteit.

Werk dat gelukkig maakt

Zwaar werk? “Het is geen licht werk”, lacht Henneke, “maar ik vind de combinatie van zorg en coaching leuk en ik krijg er juist energie van. Je moet wel tegen onregelmatige werktijden kunnen. Wat je verder nodig hebt voor dit werk is vooral wat ik gevoel noem. Je moet je echt willen verdiepen in deze mensen, zodat je aanvoelt wat ze nodig hebben. Dat kan ook zonder specifieke vooropleiding, want bij Amarant krijg je alle training, hulp en ondersteuning die je nodig hebt. Als je hier als leerling begint, ga je de eerste drie maanden alleen maar meekijken, meelopen en meebeleven voordat je echt aan de slag gaat.”

Amarant biedt zorg voor verschillende typen cliënten op locaties door heel Brabant. Er zijn dus volop mogelijkheden voor toekomstige en ervaren zorgprofessionals. Kijk op de website als je ook werk wilt dat gelukkig maakt.

Volledig scherm © Stichting Amarant