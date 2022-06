Het complete groepsuitje in een heerlijk ruime setting

De ongedwongen gezelligheid die bij zo’n groepsuitje hoort wordt op De Reuselhoeve versterkt door de ruimtelijkheid van het terrein. De Reuselhoeve is een Natuurpoort met entree tot de prachtigste Brabantse natuur en heeft een eigen terrein van twee hectare, waardoor je nooit hutje-mutje in de drukte komt te staan, maar altijd riante bewegingsvrijheid om je heen hebt, ook als er meerdere groepen tegelijk op bezoek zijn. ,,Een grote meerwaarde’’, weet eigenaar Guus Mulders van De Reuselhoeve. ,,Voor onze gasten is het sowieso prettig om de ruimte te hebben als ze op stap zijn met hun eigen vrienden, familie of collega’s. En hoewel corona nu redelijk onder controle lijkt zien we toch weer af en toe nieuwe varianten opkomen. Dan zit je hier helemaal op het goede adres, de uitgestrektheid van ons terrein is geruststellend.’’