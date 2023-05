Het groene en levendige hart van Uden Centrum is het perfecte alternatief voor de grote stad

Uden CentrumNu de voorjaarszon zich vaker laat zien, is het extra leuk om te genieten van een dagje gezellig en uitgebreid winkelen. Dat doe je bij voorkeur in een compact en levendig centrum, met een groot en gevarieerd winkelaanbod, uitgebreide horeca en uitstekende parkeergelegenheid.

Je vindt het allemaal in Uden Centrum, centraal gelegen in de stedendriehoek Nijmegen, Eindhoven en Den Bosch. Waarom kiezen voor een grote stad, als Uden Centrum alles in huis heeft voor een onbezorgde lentedag shoppen en genieten?

Makkelijk bereikaar

Bezoekers die met de auto via de A50 naar Uden komen, zijn in slechts enkele minuten op hun bestemming in het hart van Uden. Er zijn altijd ruim voldoende parkeermogelijkheden in het centrum. Parkeren kost maar één euro per uur, het laagste parkeertarief van Brabant. Maar als je het niet erg vindt om vijf tot tien minuten te lopen kun je er zelfs gratis parkeren. Uden is ook uitstekend bereikbaar via het OV-netwerk of op de fiets via nieuwe snelfietspaden. Er is een bewaakte fietsenstalling in het centrum.

Groenste binnenstad

Waar Uden zich ooit al eens groenste stad van Nederland en zelfs ‘groenste stad van Europa’ mocht noemen, is er in Uden Centrum ook nu weer alles aan gedaan om bezoekers te ontvangen in een aantrekkelijke groene omgeving. Er is niet alleen prachtige aanplanting, maar er zijn ook lindebomen en boombakken geplaatst. Daardoor ontstaat op verschillende plekken een bijna parkachtige omgeving waarin het aangenaam verblijven is.

Buitenterrassen

In Uden Centrum zijn ruim 230 winkels, waaronder een groot aantal populaire grootwinkelbedrijven als WE, H&M, Costes, Cotton Club, C&A, Amac, Rituals, The Sting, Only en nog veel meer. Maar voor de selectieve shoppers zijn er ook tal van exclusieve ‘couleur locale’ winkels.

Naast het uitgebreide winkelaanbod zijn er uitstekende horecavoorzieningen die Uden Centrum het Bourgondische hart binnen de regio maken. Veel van de ruim zestig horecazaken hebben inmiddels hun gezellige buitenterrassen weer volledig geopend.

Als het lekker weer is, kun je er genieten van het uitgebreide aanbod. Zowel voor de grote als de kleine trek biedt de horeca in Uden Centrum voor ieder wat wils, van lunchrooms tot toprestaurants.

Vertrouwde gevoel

Uden heeft niet alleen een aantrekkelijk centrum waar alles dichtbij is, maar bovenal is het een plaats waar je je snel thuis voelt. Dat zul je zeker ervaren door de wijze waarop je er als gast door de ondernemers uit het centrum wordt ontvangen; vriendelijk en altijd tijd voor een praatje. In 2020 bracht dit Uden dan ook een nominatie voor Beste Middelgrote Binnenstad van Nederland en beoordeelden bezoekers het centrum ook nog eens met een acht. Uden heeft inmiddels een regiofunctie met een groot verzorgingsgebied. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op de website.

