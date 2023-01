Het perfecte alternatief voor de grote stad is dichterbij dan je denkt

Kom je met de auto? Dan ben je vanaf de A50 in slechts enkele minuten op je bestemming in het hart van Uden. Er zijn altijd voldoende parkeermogelijkheden in het centrum, je kunt zelfs parkeren op de Markt. Parkeren kost slechts 1 euro per uur, het laagste parkeertarief van Brabant. En als je bereid bent om slechts vijf tot tien minuten te lopen, kun je zelfs gratis parkeren. Uden is natuurlijk ook uitstekend bereikbaar via het OV-netwerk. Of op de fiets via nieuwe snelfietspaden en met een bewaakte fietsenstalling in het centrum.



Zien wat Uden Centrum je allemaal te bieden heeft? Kijk dan op de website.