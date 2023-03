“Het zijn ontmoetingen die ik anders nooit had gehad”

Stichting Met je HartLisette Veenstra (56) woont met haar echtgenoot en adoptiehond in Dongen. Ze is moeder van twee volwassen kinderen en werkt fulltime als eigenaar van evenementenbureau GOOS. Ze had eigenlijk niets bijzonders met ouderen. Maar als snel voelde het als haar maatschappelijke plicht om iets voor ouderen te doen.

Meer van betekenis willen zijn

Lisette: “Als ondernemer sponsorde ik geregeld goede doelen. Toch wilde ik meer betekenen, maar ik had geen idee wat. Totdat ik negen jaar geleden een post van Met je hart Breda op sociale media voorbij zag komen en besloot contact te leggen. Kort daarna bezocht ik een vrijwilligersavond, waar Marieke, de bevlogen initiatiefnemer van Met je hart Breda, mij enthousiasmeerde om Met je hart Dongen in het leven te roepen.”

Medevrijwilligers

“Vanuit de landelijke stichting kreeg ik een handboek waarin alle stappen zorgvuldig werden beschreven. Deze heb ik simpelweg afgevinkt. Ik zag het als een ‘soft franchiseformule’ waarbinnen ik veel vrijheid had. Natuurlijk kon ik ook altijd de stichting bellen met vragen. Daarnaast ging ik direct op zoek naar medevrijwilligers die taken van me overnamen, waardoor ik ruimte behield om te coördineren en motiveren. Samen hebben we er veel plezier in. We zijn oprecht vriendinnen geworden. Overleggen doen we met een kop thee om daarna nog gezellig te kletsen met een wijntje.”

Volledig scherm © Stichting Met je Hart

Tijd voor vrijwilligerswerk

“Ik heb drie mailadressen: voor GOOS!, voor mijn privécorrespondentie en één voor Met je hart. Op welk adres ik ook een bericht binnen krijg, ik reageer meteen. Zo vervlecht ik mijn activiteiten zonder er een dagdeel voor te hoeven reserveren. Dit werkt voor mij heel fijn. Toen vriendinnen hoorden dat ik Met je hart erbij ging doen, dachten ze: als Lisette er tijd voor heeft, hebben wij het ook.”

Persoonlijke groei

“Toen ik veertig was en al een succesvol bedrijf runde, dacht ik: wie kan mij nog wat leren? Daar ben ik op z’n zachts gezegd van teruggekomen. Met je hart inspireert enorm. Of het nou een gelukkige oudere is die blij terugkijkt op een etentje of een speech van grondlegger Babs van Geel, het verrijkt me keer op keer. Ik ben dankbaar dat ik deze persoonlijke groei mag ervaren.”

Volledig scherm © Stichting Met je Hart

Koffers vol verhalen

“Geregeld spreken kinderen van ouderen mij op straat aan om me te bedanken. Heel bijzonder vind ik dat. We werden zelfs een keer expliciet tijdens een begrafenisdienst genoemd, dan besef je dat je inzet er echt toe doet. Ook hebben ouderen koffers vol verhalen waar ik erg van kan genieten. Zoals een heer die historicus en archeoloog bleek te zijn geweest en hier fantastisch over kon vertellen. Het zijn ontmoetingen die ik anders nooit had gehad.”

“Neem contact op met stichting Met je hart, ga langs bij een ontmoeting en ervaar wat het inhoudt. Eenmaal om, adviseer ik volop gebruik te maken van je netwerk, dat altijd groter en waardevoller blijkt te zijn dan je denkt. Durf te delegeren, zodat je als coördinator ruimte hebt voor nieuwe ideeën. Want vergeet niet: wanneer Met je hart groeit, groei jij mee.”

Wil jij net als Lisette samen met andere vrijwilligers Met je hart ontmoetingen voor zelfstandig wonende eenzame ouderen organiseren in jouw gemeente? Neem contact op met Renske Mulder via renske@metjehart.nl of kijk op de website wat jij kunt doen.