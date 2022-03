In deze supermarkt vind je écht lokale producten en een verskeuken: ‘Hier lopen we even met je mee als je een product niet kunt vinden’

PLUS Ammerlaan UdenhoutBrood van de bakker om de hoek, vlees van de runderen die je in de polder ziet grazen en groenten en fruit van de boer uit de streek. Als het even kan, koop je jouw producten het liefst lokaal. Vind je het wel ‘een gedoetje’ om wekelijks al die lokale winkels af te struinen? Dan hebben we goed nieuws: bij Supermarkt PLUS Ammerlaan in Udenhout vind je deze lokale producten met de toepasselijke merknaam ‘Uit Liefde voor de Streek’.

Liefde voor de streek

“Als ik door de duinen fiets, voel ik liefde voor de streek waar ik woon en werk”, vertelt Stefan Ammerlaan, eigenaar van de Udenhoutse PLUS. “Ik vind de omgeving prachtig en ben me ervan bewust dat de boeren voor het landschap zorgen. Zij laten hun koeien in de weilanden grazen en zaaien de akkers in. Door producten af te nemen bij boerderijen en ambachtelijke bedrijven uit de buurt, investeren we in ons landschap en in onze lokale economie.”

Beter voor het milieu

Volledig scherm Bovendien is zo’n korte keten een stuk beter voor het milieu. Minder transport, dus minder CO2 uitstoot. Als voorbeeld noemt Stefan de bakker die slechts een paar kilometer verderop is gevestigd en de zuivelproducten van De Dobbelhoeve in Udenhout. “De melk van hun koeien wordt direct verwerkt en verpakt in een geavanceerde mini-zuivelfabriek op hun erf. Er zitten dus al twee schakels op hun terrein en vervolgens hoeven ze nog geen drie kilometer te rijden om de yoghurt en melk bij mij in de winkel te zetten.”

Gewoon de lekkerste en de prettigste

Naast de streekproducten vind je bij de Plus in Udenhout een uitgebreid versassortiment, een bijzondere selectie kwaliteitswijnen en een ruim aanbod van PLUS huismerkproducten. “Wij streven ernaar om gewoon de lekkerste en de prettigste supermarkt van de regio te zijn”, vervolgt eigenaar Stefan Ammerlaan. “Wij willen een plek zijn waar iedereen zich welkom voelt. Een winkel waar je wordt gezien en naar je wordt geluisterd. We lopen even met je mee als je een product niet kunt vinden, want we vinden het fijn om goed voor elkaar én voor onze buurt te zorgen.”

Maak het jezelf gemakkelijk

Volledig scherm Natuurlijk zorg je niet alleen goed voor anderen, maar ook voor jezelf! Bijvoorbeeld door jezelf te verwennen met een verse kant-en-klare maaltijd.In het hart van de Udenhoutse PLUS Supermarkt vind je een keukenwaar heerlijke broodjes, salades, wraps, soepen en complete maaltijden dagelijks vers worden bereid door de chefkoks haar team van Versmakers.



Voor de deur van de supermarkt staat binnenkort een foodtrailer met warme streetfoodproducten waaronder Amerikaanse hotdogs met een lokale twist, zoals een marinade met honing uit Loon op Zand of een Amerikaanse hamburger met vlees van de Ruijsbossche Hoeve in Haaren.

Keurmerk en finaleplaats

Je merkt het al, winkelen bij deze Udenhoutse Supermarkt is meer dan ‘even boodschappen halen’. Winkelen bij de supermarkt PLUS Ammerlaan is echt een beleving. Dat wordt nog eens extra bevestigd door het Super Supermarkt Keurmerk(SSK), een onderscheiding die de supermarkt binnen wist te slepen door mooie scores te halen op het gebied van duurzaamheid, personeelsbeleid, lokale betrokkenheid, assortiment en nog veel meer. Bovendien kwam deze supermarkt een half jaar geleden in de finale van de mooiste supermarkt van Nederland.

Nieuwsgierig geworden? Loop eens binnen en ervaar het zelf!