Instituut Verbeeten (ont)zorgt al zeventig jaar

De juiste tips en adviezen kunnen veel betekenen voor patiënten en hun naasten, zowel op mentaal als fysiek vlak. Ook bij herstel na de behandeling. Denk daarbij aan hulp bij stoppen met roken, voedingsadvies, een luisterend oor en informatie over praktische hulp van een maatschappelijk werker. Nadette: “Om mensen tijdens en na hun bestralingsbehandeling goed te kunnen helpen, faciliteren we zo breed mogelijk. Voor ondersteuning van mensen die worden behandeld voor keel-, neus- of oorkanker werken we samen met de mondhygiënist van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Met de fysiotherapeuten van Medifit locatie Verbeeten wordt samengewerkt op het gebied van oncologische revalidatie.”



