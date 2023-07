Jan over zijn Heinekenverzameling: ‘Dit zeldzame exemplaar staat nog op mijn lijstje’

Heineken‘Wat Bert is voor Ernie, is Heineken voor Jan’, aldus de vrienden van de 34-jarige Jan. Deze Tilburger overtuigt al zijn vrienden van dit biermerk. Inmiddels koopt niemand in zijn vriendengroep nog een ander merk. En Jan beïnvloedt niet alleen zijn vrienden.

Als Jan iemand tegenkomt die nog niet op de hoogte is van zijn passie, zorgt hij daar zelf wel voor. “Ik heb het er gewoon graag met veel mensen over. Als ik naar een verjaardag ga, stuur ik zelfs van tevoren een linkje met de supermarkt waar Heinekenbier in de aanbieding is”, vertelt Jan.

Het gedachtegoed van de groene fles

De liefde en passie voor het Nederlandse biermerk begon tijdens zijn jeugd in Udenhout. Een vriend van - de toen zestienjarige - Jan was vrachtwagenchauffeur en had Heineken als grootste klant. “Hij was groot fan en door hem raakte ik gefascineerd door het merk. Die grote biertankwagens vonden we toen fantastisch. Ik vond het ook steeds leuker om mijn enthousiasme voor Heineken over te dragen aan anderen. Een aantal jaren later verhuisde ik naar Tilburg en nam ik het gedachtegoed van de groene fles in mijn hart mee naar die stad”, vertelt Jan.

‘Zijn’ pils

In Tilburg leerde hij weer nieuwe mensen kennen en vergrootte hij wederom zijn ‘bubbel’ met medeliefhebbers. Inmiddels is er niemand meer in zijn vriendenkring die geen Heineken schenkt. Het is onmogelijk om bevriend te zijn met Jan als we géén Heineken in huis zouden hebben”, aldus zijn vrienden.

Andere biermerken drinkt Jan alleen als het écht niet anders kan. Hij is dj (bekend van de hit Tomatenplukkers) en op zijn rider (een document waarin je eisen stelt voor licht, geluid en in zijn geval dus bier) staat vermeld dat hij graag ‘zijn’ pils geschonken krijgt.

Cadeaus en verzamelwensen

Voor zijn verjaardag kreeg Jan van zijn vrienden - toepasselijk - een bezoek aan de Heineken Experience cadeau. Het was volgens de fan een onvergetelijke ervaring. “Vooral de 3D-beleving in combinatie met licht en geluid. De Heineken Experience is veel meer dan een brouwerij”. In de shop liet hij een gepersonaliseerde fles met zijn naam maken. “Die bewaar ik voor altijd.”

Van zijn vrienden kreeg hij de afgelopen jaren ook een Heinekenjas, verschillende t-shirts en een paraplu. Er is nog een verzamelstuk dat Jan graag wil toevoegen aan zijn verzameling, namelijk een verlicht reclamebord van Heineken. “Dit zeldzame exemplaar zie je vaak aan de buitenkant van een café. Ik wil het bord in mijn slaapkamer hangen”, vertelt hij.

Trots

Volgens Jan is Heineken authentiek, omdat ze niet, zoals andere Nederlandse biermerken, zijn overgenomen door buitenlandse partijen. “Tijdens een vakantie ben ik echt wel trots als ik hier met andere toeristen over praat. Het is een ontzettend groot merk dat over heel de wereld zit.”

Heineken proost op 150 jaar gezelligheid! Ga naar de website voor video’s en meer.

Al 150 jaar met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.