Je personeel binden? Organiseer een verrassend bedrijfsuitje

Een programma bij de Voltage bestaat meestal uit vijf activiteiten per persoon. Tussendoor of na afloop wordt er uiteraard gezorgd voor een lekker hapje en drankje in een van de horecagelegenheden. Ook kunnen er verschillende themazalen worden afgehuurd om te vergaderen, dineren of feesten. Wat dacht je bijvoorbeeld van een feestje in westernstijl met rodeo stier en casino in de Far West Club?