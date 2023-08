Jessica ontzorgde haar nabestaanden door zelf haar natuurgraf te regelen

Als Jessica in 2020 ziek wordt staat haar leven op z’n kop. Tijdens haar behandeling krijgt ze vragen zoals: wat wil ik eigenlijk? Waar zadel ik mijn zonen mee op als ik er straks niet meer ben? Ze herstelt, maar het zaadje is geplant. Zodra Jessica is opgeknapt regelt ze haar eigen plek op natuurbegraafplaats Maashorst. Ze maakt een afspraak en zoekt samen met een medewerker een natuurgraf uit. In het midden van de lindebomencirkel springen de tranen haar in de ogen: dit voelt als thuiskomen. Dit is háár plek die goed is voor altijd. Ze legt de plek vast en ook notarieel is het nu geregeld. Jessica denkt concreter na over haar eigen afscheid en de invulling ervan. Ze schrijft haar wensen op en als alles geregeld is laat ze het los. Ze kan weer voluit leven.