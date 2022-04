Jeuken jouw handen om (weer) aan de slag te gaan? Deze standbouwer zoekt enthousiaste nieuwe collega’s!

Uniek ontwerp

Elk bedrijf dat op een beurs z’n diensten aanbiedt wil natuurlijk opvallen. Producten moeten professioneel worden gepresenteerd, waarbij geen detail over het hoofd wordt gezien. “De indeling, de kleurstellingen, het meubilair, het lichtplan en de accessoires: alles wat bij het ontwerp voor een stand komt kijken bedenken wij in onze werkplaats”, legt Laurens Bos uit, directeur van Brandt + Fernhout . “Elk project is anders en begint met een blanco pagina. Samen met de klant bekijken we vervolgens hoe we hun producten het beste kunnen presenteren. Het gaat daarbij om de hele look & feel van de stand, waarbij de beleving van het publiek voorop staat.”

Versterking van het team

“Na twee jaar zijn de beurzen eindelijk weer open”, zegt Laurens. “Dat betekent dat ook wij weer op volle toeren draaien.” Met een eigen werkplaats, opslag, kantoor en transportmiddelen doet het team alles zelf, van A tot Z. “Op alle afdelingen hebben we hard versterking nodig. Van het ontwerpen van stands op de studio. Het technisch uitwerken en begeleiden van projecten tot het opbouwen en demonteren van de stands op locatie. Wie graag zelfstandig en met z’n handen werkt is bij ons van harte welkom. Ook moet je service gericht zijn, want een goede omgang met onze klanten is absoluut belangrijk.”

Geen dag hetzelfde

In het bedrijf werken creatieve ontwerpers met behulp van CAD-systemen aan de meest uiteenlopende en spraakmakende stands. Vervolgens wordt in de werkplaats alles door ervaren timmerlieden en schilders in elkaar gezet. “Op dit moment zoeken we technisch tekenaars, timmerlieden, schilders, standbouwers en mensen voor de projectadministratie”, zegt Laurens. Vakmensen die net van een opleiding komen krijgen de kans om een grootrijbewijs te halen of een cursus te volgen in hun vakgebied. “Geen werkdag is hier hetzelfde en er mag veel. Het ene moment werk je in het bedrijf, en dan sta je weer met een klant prachtige stand op te leveren. Dat kan ook in het buitenland zijn.”



Wil jij werken in een leuk en enthousiast team bij een toonaangevend bedrijf op het gebied van standbouw, ben je bereid je handjes te laten wapperen en vind je het een uitdaging om regelmatig in het buitenland te zijn? Klik dan hier voor alle beschikbare vacatures.