Jubileumseizoen: alle muziekstijlen komen voorbij

‘Did you ever make anything happen? Anything you couldn’t explain? You’re a wizard Harry.’ Deze woorden komen uit de Harry Potter films. Een spierwitte steenuil fladdert geruisloos door de nachthemel, een duizelingwekkende duikvlucht op een bezemsteel. Maar pas als je ook nog die beroemde melodie van John Williams hoort, ben je in de betoverde wereld van Zweinstein. Een hommage aan de filmcomponist en John Williams met highlights uit films zoals E.T., Superman, Flight en Aviator waarin de filmsterren over het beeldscherm vliegen. De originele filmbeelden op een groot scherm en de onvergetelijke soundtracks live gespeeld door Philzuid, waardoor je het intens beleeft.