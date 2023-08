Kiezen voor je toekomst begint op Onderwijsbeurs Zuid

Onderwijsbeurs ZuidOp vrijdag 29 en zaterdag 30 september vindt in Koningshof Veldhoven de Onderwijsbeurs Zuid plaats. Het studiekeuze-event is ideaal voor jongeren die nog niet weten wat ze willen studeren of die hun studiekeuze bevestigd willen zien. Met meer dan 100 deelnemende onderwijsinstellingen op mbo, hbo en universitair niveau, is het gratis evenement ideaal om de mogelijkheden voor je toekomst te ontdekken. Dat een bezoekje aan de beurs zich loont, blijkt uit de verhalen van deze oud bezoekers.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kiezen lijkt in de moderne maatschappij soms alleen maar lastiger te worden. Zeker als het om je toekomst gaat, wil je er zeker van zijn dat je de juiste keuzes maakt. Om weloverwogen beslissingen te maken, is het belangrijk dat je weet wat er te kiezen valt en wat er bij je past. Twee dingen die op Onderwijsbeurs Zuid op een laagdrempelige manier samenkomen.

Expeditie Studiekeuze

Naast de vele onderwijsinstellingen en bedrijven die deelnemen is het unieke beursprogramma gevuld met verrijkende presentaties en workshops. Ook is er gelegenheid tot 1-op-1 gesprekken met de studiekeuzecoach en een Sterke Punten Training om je talenten te ontdekken. Dat het soms lastig kan zijn om te kiezen, weet Anke Janssen uit Maarheeze als geen ander. Ze bracht samen met haar dochters Indy en Maike − die inmiddels beiden de 4e klas mavo doen − een bezoekje aan de beurs om inspiratie op te doen.

Volledig scherm © Onderwijsbeurs Zuid “Inspiratie opdoen is zeker gelukt. Het is heel fijn dat je kunt praten met studenten en voorlichters van scholen die je interessant vindt. Het aanbod is enorm divers en alles is overzichtelijk per niveau georganiseerd”, vertelt de moeder. “Nou kan het met die meiden van mij nog alle kanten op. Indy wil nog steeds iets met dieren gaan doen. Maike wilde altijd iets met sport en voeding doen, maar heeft onlangs stage gelopen op de basisschool en wil nu juf worden.”



Moeder en dochters (beiden 15) zijn dan ook van plan om dit jaar weer te gaan. “Misschien moeten we de keuzes bijstellen naar aanleiding van de stages van afgelopen periode”, denkt Anke. Ook als je nog niet weet wat je wil gaan doen, zou Anke een bezoek aan de beurs zeker aanraden. “Er valt zoveel te kiezen!”

Ook zinvol als je al een plan hebt

Dat een bezoek aan de Onderwijsbeurs ook waardevol is als je wel al precies weet wat je wil gaan doen, beaamt Niels Yuen (18) uit Mierlo. Hij bezocht de beurs vorig jaar samen met zijn moeder. “Het jaar ervoor was ik ook al naar de beurs geweest en ik had al een richting in mijn hoofd. Alles ging heel makkelijk. Aanmelden kan via de website en voor mijn bezoek heb ik op de kaart gekeken waar de horecakant zit. Ik wil namelijk heel graag in de horeca iets gaan doen.”

Niels wilde graag naar de hotelschool in Maastricht. Helaas is hij niet door de strenge selectierondes heengekomen. Maar bij de pakken neerzitten doet de Mierlonaar niet. Hij heeft afgelopen jaar op de beurs veel verschillende horeca-opleidingen bezocht en zijn nieuwe droomstudie gevonden.



“Je spreekt ook studenten en dat is heel verhelderend. Op die manier krijg je het echte plaatje. Dat er ook aandacht was voor stage in het buitenland sprak me ook erg aan. Ik wil ooit een eigen zaak hebben, misschien wel in het buitenland”, zegt Niels, die heeft gekozen voor een studie aan de Rooi Pannen in Eindhoven. “Omdat ik inmiddels 5 havo heb afgerond, kan ik in het tweede leerjaar beginnen. Ik start in september en heb er erg veel zin in.”

Kies voor je toekomst en bezoek de gratis onderwijsbeurs

Of je nu al helemaal weet wat je wil studeren of nog zoekende bent, een bezoek aan de beurs is altijd verhelderend en inspirerend. Wil je alvast even kijken naar wat je allemaal te wachten staat? Check dan hier de deelnemerslijst voor alle aanwezige opleidingen en bedrijven. Kies bewust voor je toekomst en scoor hier je gratis tickets.

Onderwijsbeurs Zuid, 29 & 30 september in Veldhoven Op Onderwijsbeurs Zuid bieden ruim 100 onderwijsinstellingen (mbo, hbo en universitair) en (leerwerk)bedrijven informatie en inspiratie. De beurs is bedoeld voor scholieren (en hun ouders) die zich oriënteren op een school, opleiding, beroep of tussenjaar. Locatie Koningshof Veldhoven, Locht 117, Veldhoven. De beurs is per niveau ingedeeld in verschillende hallen. Openingstijden :

Vrijdag 29 september van 09.00 tot 17:00 uur.

Zaterdag 30 september van 09:00 tot 16:00 uur.



Parkeren bij Koningshof Veldhoven is gratis. Er zijn 2000 gratis parkeerplekken. In verband met drukte wordt aangeraden om zo veel mogelijk te carpoolen of met het ov te komen. Aanmelden voor de beurs kan via deze link.

Aanmelden voor de beurs? Haal hier je ticket Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © Onderwijsbeurs Zuid