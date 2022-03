Lastig om passende schoenen te vinden vanwege brede voeten? Er is een oplossing!

Elke voet is uniek en vraagt om een passende schoen

Hoe wordt een breedtemaat bepaald?

Hoe vind je de juiste schoen?

“Allereerst onderzoeken we de wens en behoefte van jou als klant; wat draag je momenteel voor schoenen, wat in het verleden en wat is je doel met de schoenen? Samen bekijken we jouw voet; wat valt ons op? Eeltplekken, drukplekken en andere opvallende kenmerken. Het is belangrijk te weten of je klachten ervaart die je belemmeren in je mobiliteit. Zo ook onderliggende klachten zoals diabetes, neuropathie en vaatlijden. Wanneer we dit weten meten we de lengte en omvang van de voeten, met als resultaat een passend advies en een schoenenselectie. We passen meerdere modellen tot we een goede match hebben gevonden’’, aldus Eelko.