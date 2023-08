Lichamelijke klachten? Chiropractor Uden biedt gratis screening of echografie

Chiropractie Uden-VeghelHet aantal mensen dat dagelijks te maken heeft met pijn en ongemak in hun rug, neemt toe. In de schaduw van deze groeiende zorg werpt een Udense chiropractor nieuw licht op het verbeteren van de ruggezondheid met moderne chiropractie. “Wij doen veel meer dan alleen maar ‘botten kraken’.” Om meer mensen kennis te laten maken met chiropractie, biedt de praktijk in september en oktober een gratis rugscreening of echografie aan.

Het team van Chiropractie Uden-Veghel, met chiropractor Mark Bevers in de voorhoede, houdt zich bezig met de diagnose, de behandeling en het voorkomen van aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Heb je bijvoorbeeld pijn in je rug, nek of hoofd of heb je andere klachten met een oorsprong in je wervelkolom of zenuwstelsel, dan kun je voor een behandeling bij de Udense praktijk terecht. Ook andere klachten aan bijvoorbeeld spieren of gewrichten kunnen goed met chiropractie worden behandeld.

Preventief

“Het doel van een behandeling is vooral pijnverlichting, functieverbetering en het verbeteren van de kwaliteit van leven en sportprestaties”, legt Bevers uit. “Maar we behandelen ook preventief. Mensen hebben vaak al klachten als ze hier komen, maar je kunt ze natuurlijk het allerbeste proberen te voorkomen. Hoe eerder je erbij bent, hoe beter.”

Kennismaken

Volledig scherm © Chiropractie Uden-Veghel Mensen met lichamelijke klachten die willen weten of chiropractie iets voor hen is, kunnen dit najaar bij de praktijk terecht voor een gratis rugscreening of echografie. “Tijdens deze screening of echografie kunnen mensen hun klachten bespreken en geven wij hen advies en tips”, zegt Bevers. “Het is dus geen behandeling, maar een kort onderzoek waarbij mensen kennis kunnen maken met chiropractie.”



Met behulp van echografie kan de Udense chiropractor nog preciezer de oorzaak van een klacht in kaart brengen. Bevers: “Echografie is een onderzoekstechniek waarbij we met geluidsgolven afbeeldingen maken van spieren, pezen of structuren in het lichaam. Een echo is pijnloos en volledig onschadelijk. Het stelt ons in staat om nog gerichter te behandelen.”

Zweverig

Bevers benadrukt dat chiropractie een wetenschappelijk bewezen en effectieve behandelmethode is. “Mensen denken vaak dat chiropractie ‘zweverig is’, maar dat is totaal niet zo. We hebben zelfs huisartsen onder behandeling. Ook denken veel mensen dat we alleen maar ‘botten kraken’, maar we doen veel meer dan dat. Denk aan voorlichting geven, spiertechnieken, dry needling, revalidatieoefeningen, lasertherapie en shockwave.”

Intensief en doelgericht

Volledig scherm © Chiropractie Uden-Veghel Een behandeling bij Bevers is vooral doelgericht. “We willen mensen graag op korte termijn helpen”, zegt de chiropractor. “Ik heb wel eens een patiënt gehad die maar liefst 21 keer bij een andere behandelaar was geweest en niet beter werd. Dat is natuurlijk absurd. We willen mensen drie of vier weken intensief behandelen. Dat zijn gemiddeld zo’n vijf tot zes behandelingen, afhankelijk van de klachten.”



Treedt er geen verbetering op, dan is verder onderzoek nodig. “Zo nodig verwijzen we iemand door naar een andere medisch specialist”, zegt Bevers. De praktijk werkt nauw samen met huisartsen, fysiotherapeuten en podotherapeuten in Uden en omgeving. Ook heeft Bevers zelf fysiotherapeuten in huis.

Erkenning

De praktijk is het afgelopen jaar flink gegroeid. Bevers: “We krijgen steeds meer erkenning. Mensen leren chiropractie kennen en begrijpen steeds beter wat het inhoudt. We proberen dan ook zo goed mogelijke voorlichting te geven aan patiënten. We leggen bijvoorbeeld uit wat de functie is van de rug is. Het is heel belangrijk dat mensen weten hoe ze met hun rug moeten omgaan.”

Aanmelden

Weten of chiropractie iets voor jou kan betekenen? Meld je dan aan voor een gratis screening of echo in september of oktober. Meer informatie over de praktijk vind je hier of bel naar 0413-248010.