Luisteren naar iemand die zo lang heeft gezwegen: Sjan is al 12,5 hulpverlener

St. Blauwe MaanOp 12 mei is het Dag van de Verpleging (door velen Dag van de Zorg genoemd) en staan zorgmedewerkers in een welverdiend zonnetje. Hoe belangrijk en dankbaar het werk in de zorgsector is, blijkt uit het verhaal van de zorgverleners zelf.

Dat je iets kunt betekenen voor mensen die iets heftigs hebben meegemaakt en slachtoffers kunt helpen om hun leven weer op de rit te krijgen. Een luisterend oor zijn voor mensen die vaak erg lang hebben gezwegen. Dat is voor Sjan Habraken (63) uit Schijndel het meest waardevol aan haar werk.

Volledig scherm © St. Blauwe Maan Sjan werkt al 12,5 jaar als hulpverlener Blauwe Maan, een Stichting die al 32 jaar gespecialiseerd is in het bieden van professionele en laagdrempelige hulp aan slachtoffers van seksueel misbruik. Vooral het laagdrempelige aspect is belangrijk, weet Sjan. “Om hulp te krijgen bij Blauwe Maan heb je geen doorverwijzing nodig, je hoeft dus niet naar de huisarts. Daarnaast is er bij ons geen wachtlijst”, vertelt Sjan.

“Bovendien hoef je bij ons niks uit te spreken. Als iemand niet wil vertellen wat er is gebeurd, praten we gewoon over waar diegene last van heeft en hoe we daarbij kunnen helpen.”

Nog meer samen

Als hulpverlener organiseert Sjan sinds 2012 de lotgenotengroep, die bestaat uit wekelijkse bijeenkomsten met lotgenoten. “Dat vind ik het mooiste om te doen. Ik kan als hulpverlener veel betekenen, en met de juiste hulp ben je niet alleen, maar in een groep met lotgenoten ben je nog meer samen. Ik zie in de groep ook veel herkenning. Dan hoor je dingen als: ‘O, heb jij daar ook last van? Ik ben dus niet gek.”

De hulpverlener ziet dat cliënten tijdens een traject een verandering doormaken. “Deelnemers van de lotgenotengroep die dachten dat het niks voor hen zou zijn, zijn aan het eind vaak positief. Ik krijg vaak van mensen terug dat ze nieuwe inzichten, en weer vertrouwen in de toekomst hebben. Bij een-op-een hulpverlening krijg ik ook weleens te horen dat cliënten het soms vervelend vonden dat ik zo bleef ‘prikken’, lacht de Schijndelse. “Maar later zorgde dat geprik dan toch voor aha-momenten.”

Het leven met vertrouwen tegemoet

Volledig scherm © St. Blauwe Maan Slachtoffers van seksueel misbruik hebben vaak moeite met vertrouwen. “Er is vaak weinig vertrouwen in de toekomst en twijfel of het ooit lukt om een relatie te hebben. Zo ook bij een jongeman die ik een tijd heb begeleid. Kreeg ik laatst ineens een geboortekaartje van zijn eerste kindje. Daar was ik echt even van onder de indruk. Het is zo fijn als mensen hun leven weer op kunnen pakken.”

Binnen de hulpverlening van Blauwe Maan is alle ruimte voor het doorlopen van je eigen traject. Of dat nu een eenmalig chatgesprek is, een cursus of een traject van 1,5 jaar maakt niet uit.

De stichting werkt nauw samen met andere instanties en hulpverleners, zodat er bij behoefte altijd kan worden doorverwezen, bijvoorbeeld naar een psycholoog voor EMDR-therapie (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Gratis hulp enorm waardevol

De hulpverlening van Blauwe Maan is gratis. De Stichting is afhankelijk van subsidies. “Dat is ieder jaar toch wel weer spannend, die vraag of je weer subsidie krijgt van de gemeente. Je merkt in bepaalde gemeenten dat sommige slachtoffers nergens terechtkunnen of tegen lange wachtlijsten aanlopen. Ik gun elke regio en haar inwoners een soort van Blauwe Maan”, besluit Sjan.

