Natuurbegraven past voor mij perfect in dit gebied

“Landbouwgrond en een eentonig productiebos. Dat was de situatie die Natuurmonumenten hier aantrof toen zij het gebied in 1976 aankocht. Vanaf 1991, toen ik hier kwam, lag onze focus op de omvorming van die landbouwgrond naar een gebied met heide, vennen en graslanden, en van de naaldbossen naar een gevarieerd loofbos met wandelroutes voor recreanten. In twintig jaar tijd hebben we hier honderd hectare aan vennen aangelegd. De monotone dennenakkers zijn gevarieerder geworden, er kwamen Schotse hooglanders, we brachten de loofbomen en de heide weer terug.