Ongeluksgetal 13 of zwarte katten: waar komt bijgeloof vandaan?

Casino777Nederlanders staan bekend als een nuchter en rationeel volk. Doe-maar-gewoon-dan-doe-je-al-gek-genoeg staat bij de meeste mensen hoog in het vaandel. Religie heeft nog maar weinig invloed op onze maatschappij. Meer dan de helft van de Nederlanders van vijftien jaar of ouder is niet gelovig. Wel noemt bijna de helft van de Nederlanders zichzelf bijgelovig. Wat zijn de meest opvallende vormen van bijgeloof en waar komen ze vandaan?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bijna niemand is blij als een zwarte kat zijn weg kruist (tenzij het je huisdier is), en ook onder een ladder doorlopen, doen we liever niet. En dan nummer dertien. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er daadwerkelijk minder mensen trouwen op vrijdag de dertiende. In vliegtuigen ontbreekt vaak de dertiende rij stoelen en ook sommige ziekenhuizen of hotels hebben geen dertiende kamer of dertiende verdieping.

Is dertien stiekem een geluksgetal?

Dat dertien een ongeluksgetal is, heeft waarschijnlijk zijn oorsprong in het Christendom. Aan het Laatste Avondmaal namen dertien personen deel, waaronder Judas, degene die Jezus verraden heeft. Ook heksen zouden graag met z’n dertienen vergaderen. Er zijn trouwens mensen die juist geloven dat 13 een geluksgetal is. Zij denken dat het verhaal dat het een ongeluksgetal zou zijn juist is verzonnen om anderen te misleiden, zodat de dertien als geluksgetal overblijft voor degenen die de waarheid doorzien.

Zwart als de nacht

Ook het bijgeloof dat een zwarte kat die voor je neus oversteekt onheil voorspelt, vindt zijn oorsprong in het Christelijke geloof. Zeker als een zwarte kat van links je weg kruist, zou bijzonder veel pech brengen. In de Bijbel staat dat tijdens de Dag des oordeels de goede mensen rechts van God staan. De slechte mensen daarentegen staan links. Van zwarte katten werd sowieso lange tijd gedacht dat het duivelse dieren waren. In de middeleeuwen werden zwarte katten met magie en hekserij verbonden.

Houvast, controle en het beïnvloeden van je lot

Bijgeloof geeft houvast en het gevoel van controle. Vaak neemt men daarbij het zekere voor het onzekere. Zo lopen de meesten niet bijgelovigen toch maar om die ladder heen en wordt er bijna in heel Europa, maar ook ver daarbuiten, op hout afgeklopt. Alhoewel er veel bijgeloof is om ongeluk af te wenden, zijn er ook bijgelovige handelingen die juist geluk zouden brengen, zoals het kruisen van de vingers.

Rituelen in sport

Sommigen zien hun bijgeloof als mindset. Vaak is bijgeloof heel persoonlijk. Mensen doen de gekste dingen in de veronderstelling hun lot gunstig te beïnvloeden. Vooral in de sport en in het (geluks-)spel voert bijgeloof hoogtij. Johan Cruijff spuugde naar verluid voor elke wedstrijd zijn kauwgom uit op de helft van de tegenstander. En de Braziliaanse voetballer Eder Loko plaste uit bijgeloof jarenlang in zijn voetbalbroek.

Heb jij een handeling waarvan je denkt dat je jouw lot gunstig stemt en wil je ook eens kijken of het geluk inderdaad aan je zijde is? Waag dan eens een gokje in het online casino Casino777.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+ jaar