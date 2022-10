Op zoek naar jouw mbo-opleiding: entertainment en hospitality

Creativiteit en hospitality

Van Hoorne Entertainment slaat de handen ineen met Cosmo Academy . Vanaf 1 september 2023 krijgen studenten de kans om hun performance talent te ontwikkelen in een speciaal ontwikkeld traject. Bij Koning Willem I College kun je de opleidingen tot leidinggevende niveau 4 of zelfstandig medewerker niveau 3 starten. In de wereld van entertainment en performance combineert de opleiding creativiteit en hospitality vaardigheden.

Persoonlijke aandacht en praktijkervaring

Naast theorie- en praktijkvakken staat Cosmo bekend om het Stay & Go programma waarbij een unieke ervaring bij bedrijven in dezelfde sector wordt gerealiseerd. Dit is in de vorm van een bedrijfsbezoek, rondleiding, workshop of een gastspreker op de Academy. Tevens zijn alle Cosmo trainers nog werkzaam en ervaren in de entertainmentbranche. Ook de stages in binnen- en/of buitenland zorgen voor een hoge mate van zelfstandigheid en probleemoplossend vermogen.