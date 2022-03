Pijnklachten opsporen met echografie. Zijn er behandelingsmogelijkheden?

Dr. Piets heeft jarenlange ervaring als medisch specialist. De laatste jaren heeft hij zich met veel toewijding toegelegd op de diagnostiek en behandeling van vaak onbegrepen en/of chronische pijnklachten van het steun- en bewegingsapparaat, in het bijzonder van spieren, pezen en slijmbeurzen. In 2019 besloot hij zijn eigen praktijk te vestigen in Zaltbommel. Sindsdien heeft hij al vele patiënten mogen ontvangen in zijn ruim opgezette praktijk met twee moderne echokamers. Ook heeft hij al veel van hen mogen behandelen voor acute, onbegrepen en vaak chronische klachten van het steun- en bewegingsapparaat. Dit leverde in een ruime meerderheid goed resultaat op.