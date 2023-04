Proef de liefde en kwaliteit van lokale boerenproducten

Met de komst van BOER&NLekker is dit nu anders. Op de website vind je zo’n 600 producten van Brabantse boeren. Denk aan appels, paprika’s, melk, runderworst, wortels, ontbijtgranen en kwark. Alles vers van de boer, seizoensgebonden en op slechts enkele kilometers van je huis.



Bestellen bij BOER&NLekker doe je eenvoudig online. Zodra je bestelling klaarligt, haal je al je je producten af bij een pick-up point. In Noord-Brabant zijn er zo’n tien afhaalpunten te vinden, dus er is altijd wel eentje bij jou in de buurt. Je kunt sinds kort ook bestellingen afhalen in Heeswijk Dinther, bij BFFL brAbAnt.