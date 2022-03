Sleutel tot succes voor bouwprojecten: efficiënt, snel en transparant

Van Bergen IndustriebouwVertrouwen als drijvende kracht, met een optimaal projectresultaat als doelstelling. En daarbij ook nog meer transparantie, tevredenheid, kostenbesparingen en een hogere doorloopsnelheid. Volgens Arnold Derks, directeur van supermarkt PLUS in Overasselt, is dit allemaal mogelijk. “Intensieve samenwerkingsvormen, zoals een bouwteamconstructie, zijn de sleutel tot succes.”

Ondernemer Derks koos voor zijn spiksplinternieuwe PLUS-supermarkt voor een samenwerking in een bouwteam: een contractvorm waarbij de opdrachtgever, aannemer (Van Bergen Industriebouw) en deskundigen nauw met elkaar samenwerken. Dat wil zeggen dat deze partijen, al vanaf de ontwerpfase, met elkaar in contact staan. Samen kijken zij, nog voordat er bindende afspraken over de realisatie gemaakt worden, naar de beste en meest efficiënte wijze om dit te doen.

Hoe kan het dat zo’n team zo succesvol is? Dat zit hem volgens Derks in gelijkwaardigheid, onderling vertrouwen, de juiste samenstelling van kennis en vaardigheden en misschien nog wel het meest belangrijk: het voor ogen houden van het gemeenschappelijke doel.

Een familiepassie

De PLUS van Derks kent een lange familiegeschiedenis. “Al sinds 1844 verkoopt mijn familie eten en levensmiddelen in Overasselt. Sinds 2020 doen we dat onder de PLUS-formule. Mijn broer staat in de bakkerij, mijn schoonzus in de supermarkt en mijn vrouw en ik doen het management en de administratie. Met onze eerste locatie zaten wij in het centrum van Overasselt. Daar groeiden we uit ons jasje. We wilden groter en kregen een locatie net buiten het dorp op het oog. Na goedkeuring van de gemeente zochten we naar een aannemer. Onze nummer één eis? De locatie moest eigenlijk al klaar zijn nog voor de bouw begon, want elke week dat je later opengaat, kost je omzet.”

Grote supermarkt en veel parkeergelegenheid

Overasselt telt slechts 3300 inwoners. Een supermarkt van duizend vierkante meter lijkt daarom misschien wat groot voor zo’n dorp. Toch is het een hele bewuste keuze, zegt Derks. “Overal zie je dat parkeerplaatsen onder druk komen te staan, want er moeten woningen gebouwd worden. Maar hier hebben we 77 parkeerplaatsen bij de winkel. Zo willen wij ook mensen van buiten Overasselt aantrekken en een regionale functie vervullen.”

Geïnspireerd door Oostenrijk

PLUS gaf Derks het vertrouwen de regie in eigen handen te nemen. Daarmee werd hij het eerste aanspreekpunt met aanvragen richting het gebouw; van ontwerp tot uitvoering en van nieuwbouw tot afbouw. Vanuit die verantwoordelijkheid koos Derks voor een samenwerking in een bouwteam.

“Dezelfde partijen waren betrokken en continu met elkaar in gesprek over het proces. Dat versnelde de procedure. Daarbij waren wij, dankzij de hechte samenwerking met Van Bergen Industriebouw, beter in staat de risico’s te overzien en te beheersen. Dankzij het bundelen van ervaring en kennis, kwam het project op de meeste efficiënte wijze tot stand.”

Quote “Het resultaat? Een ruime supermarkt, zonder plafond en met een grote open bakkerij, geheel volgens Oostenrijk­se look”

Derks en zijn familie grappen wel eens dat het gebouw lijkt op twee koeienstallen die tegen elkaar aan zijn gezet. In de praktijk komt het daar ook op neer. Derks: “Mijn broer en ik deden de inspiratie voor dat concept in Oostenrijk op. Daar zie je veel ruim opgezette supermarkten met een lunchroom en open bakkerij. Die look en feel combineerden we met de PLUS formule 2.0.”

Korte lijntjes en duidelijke deadlines

Dankzij dit concept straalt de winkel rust uit en dat trekt mensen aan, zegt Derks. “De omzet stijgt wekelijks en we werken nu al ver boven onze begroting. Daarbij zijn we in 2021 genomineerd voor ‘Mooiste nieuwe supermarkt van Nederland.” Toch moest Derks in de eerste bouwfase nog even wennen. “Ik weet nog dat ik dacht: er gebeurt helemaal niets. Maar toen begreep ik nog niet dat Van Bergen Industriebouw van het doordacht plannen is. Eerst de planning en de inkoop gereed, nog voordat er één schep grond verzet wordt. En jawel hoor, die werkwijze wierp al snel zijn vruchten af. In slechts vier maanden tijd stond er een spiksplinternieuwe PLUS. Van Bergen Industriegebouw kreeg het zelfs voor elkaar om drie weken eerder klaar te zijn met de ruwbouw, zodat PLUS er nog eerder in kon voor de afbouw.”

Quote “Wat je met de heren afspreekt, komen ze ook na”

Derks stelt dat de reden van het succes de korte lijntjes zijn. “Van Bergen Industriebouw is altijd bereikbaar en denkt altijd in oplossingen. Tijdens het hele proces, van begin tot eind, verliep de samenwerking prettig. De afspraken die gemaakt werden, werden nagekomen. Van prijs tot planning. Natuurlijk wilde ik als ondernemer zo snel mogelijk open. Het liefst al begin in plaats van eind juni, maar daar was Van Bergen Industriebouw duidelijk over: dat kan niet, want dat gaat ten koste van de kwaliteit. Deze mannen hielden mij geen ‘mooie praatjes’ voor. Wat je met de heren afspreekt, komen ze ook na.”

