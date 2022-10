Stoer en stil: met de E-chopper van Schwarzwald de natuur in

het SchwarzwaldDe E-chopper wordt steeds populairder in Nederland. Dat is niet gek: de motor ziet er stoer uit maar is stil en stoot geen schadelijke stoffen uit. Schwarzwald in Rijssen verhuurt E-choppers, en ze organiseren een E-chopper toer die wordt afgesloten met een barbecue waar onbeperkt bier, fris en wijn te drinken is. Een perfect uitje voor een personeelsfeest of om samen met vrienden te doen.