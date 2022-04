Tuin zomerklaar maken? Kies voor professionaliteit bij Paymans Tuintechniek

Nu de zomers vaker warm en droog zijn, wordt beregening van de tuin belangrijker. Paymans Water en Techniek is gespecialiseerd in ontwerp en aanleg van beregeningsinstallaties. Dat doen ze voor kleine en grotere tuinen, maar ook voor bijvoorbeeld sportvelden of maneges. Paymans: “Wij maken het technische plan voor geautomatiseerde beregening. Als de klant dat wil starten we de installatie in het voorjaar op en maken we het systeem in het najaar winterklaar. Met een beregeningsinstallatie geef je gericht water, wat voordelig en duurzaam is in gebruik. We zien dat mensen steeds vaker voor grondwater in plaats van leidingwater kiezen. Een duurzame keuze, waarbij je het grondwater deels weer teruggeeft aan de bodem’.