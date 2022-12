Uden Centrum: het beste alternatief voor de grote stad

Uden Centrum ManagementIedereen die regelmatig Uden bezoekt, centraal gelegen in de stedendriehoek Nijmegen, Eindhoven en Den Bosch, is al overtuigd: zij waarderen dit beste alternatief voor de grote stad met een dikke acht. Ontdek waarom.

Uitgebreid aanbod

Wie nog nooit in Uden geweest is, zal ongetwijfeld verrast zijn over het grote en gevarieerde winkelaanbod in de compacte, levendige binnenstad. Je vindt er meer dan 230 winkels; van grote bekende zaken zoals H&M, Costes, Amac, Rituals en The Sting tot kleinere speciaalzaken en leuke boetiekjes. En met meer dan zestig gezellige en stijlvolle horecagelegenheden valt er voor iedereen wat te genieten. Tijdens de feestmaanden is het er dankzij de sfeervolle verlichting en versiering extra gezellig.

“Wij slagen hier altijd”

Voor Elly en dochter Julia uit Veghel is Uden Centrum ‘the place to be’ voor een dagje samen winkelen. Ze vertelt: “Wij zijn echte shoppers. Steevast beginnen we met een kopje koffie en wat lekkers bij een van de leuke horecazaken op de Markt. Daarna gaan we op zoek naar een leuke nieuwe outfit, bijpassende accessoires en schoenen. Julia heeft een voorkeur voor leuke kleine boetiekjes en ik slaag vaak bij een van de bekende modezaken.”

“Ook voor mooie spullen voor het interieur en voor de feestdagen vinden we hier alles wat we nodig hebben. De prachtige nieuwe sfeerverlichting in het centrum maakt het extra feestelijk. Afsluiten doen we meestal bij een van de vele restaurants. Zo is een middag samen shoppen in Uden Centrum voor ons altijd een heel geslaagd uitje.”

Laagste parkeertarief van Brabant

Vanaf de A50 ben je in slechts enkele minuten op je bestemming in het hart van Uden. Parkeren is er geen probleem, er zijn voldoende parkeerplekken in het centrum. Zelfs op de Markt kun je parkeren. Parkeren kost hier 1 euro per uur, het laagste parkeertarief van Brabant. Als je bereid bent om 5 tot 10 minuten te lopen kun je zelfs helemaal gratis parkeren. Uden is ook uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer en met de fiets via de nieuwe snelfietspaden.

Dus waarom zou je nog naar de grote stad gaan? Uden Centrum heeft alles in huis voor een onbezorgde dag shoppen en genieten. Kom snel langs!

