Uden Centrum het levendig alternatief voor de grote stad

Van muziek, Braziliaanse danseressen, (kinder-)workshops, foodfestivals en unieke decoratie in de zomer tot sfeervolle kerstverlichting en gezellige events (zoals Uden on ice) in de winter. In het centrum is 365 dagen per jaar van alles te doen en te beleven.



Ook voor mensen die van groen houden en even lekker de rust op willen zoeken, is de omgeving een verademing. Uden zelf mocht zich al ooit de groenste stad van Nederland en zelfs Europa noemen. Het centrum is een oase van groen. Er zijn recent nog grote bomen geplaatst en gevels vergroend. Maar het omliggende natuurgebied De Maashorst is zeker ook een bezoekje waard. In het Brabantse oergebied kun je heerlijk fietsen, wandelen en even helemaal tot rust komen.