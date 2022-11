Uniek concept: veelzijdige ontmoetingsplek bij deze boerderij

De ReuselhoeveHet is stiller op de werkvloer sinds corona. Veel mensen werken een of twee dagen thuis in de week. Dit heeft een opmerkelijke consequentie: veel collega’s zien elkaar zelden of nooit meer. Activiteitenboerderij De Reuselhoeve zet daarom de deuren open in de wintermaanden: de hoeve is beschikbaar als bijzondere ontmoetingslocatie waar vergaderingen, presentaties, activiteiten en ontspanning perfect te combineren zijn.

De Reuselhoeve in Moergestel is een pittoreske locatie, midden in de Brabantse natuurpracht van het Land van de Hilver, Moergestels Broek en de Oisterwijkse Bossen en Vennen. De karakteristieke boerderij, met zijn twee hectare grote terrein eromheen, is in de winterperiode exclusief te gebruiken door bedrijven, overheden en instellingen; zodat zij een setting hebben waarin hun mensen elkaar eindelijk weer eens in een ontspannen sfeer kunnen treffen, zoals vroeger ‘bij de koffieautomaat’.

Ruimte voor jezelf

De sfeer is landelijk en gemoedelijk, de kachel staat aan en het is heerlijk warm. Het is de Brabantse gemoedelijkheid ten top: het gevoel dat je niks moet vandaag, maar wel even lekker een frisse neus kunt halen op het grote buitenterrein en daar met een leuke activiteit kunt ontspannen. ,,Je voelt je welkom en vrij in De Reuselhoeve'', beaamt Guus Mulders. ,,En je hebt de hele boerderij voor jezelf met je bedrijf of organisatie, dus de dag is zo coronaproof als maar kan zijn.''

Presentaties en activiteiten

Voor iedere invulling van de dag zijn de faciliteiten aanwezig op De Reuselhoeve. Koffie, thee en appeltaart staan klaar bij binnenkomst en er is ruimte voldoende om gezellig bij te praten met je collega’s of om hen wat beter persoonlijk te leren kennen. Er kan een ‘officiële omgeving’ worden gecreëerd voor een beschouwing op het afgelopen jaar of een doorkijkje naar de toekomst. Dat is te combineren met een luchtiger programmadeel uit het activiteitenaanbod van De Reuselhoeve. De beroemde wc-potrace bijvoorbeeld of het kruisboogschieten. Lekker een uurtje in de frisse buitenlucht. Of als het weer zich daar echt niet voor leert: een indoor lasergame.

Uiteraard is het mogelijk om de dag af te sluiten met een Bourgondische houtvuurbarbecue. Met al zijn ruimte en mogelijkheden is De Reuselhoeve ook zeer geschikt voor grote bedrijfsborrels, familiefeesten en evenementen.

Uitbreiding

In 2023 wordt De Reuselhoeve overigens verder uitgebreid met het tweede boerderijgebouw dat even groot is als de bestaande hoeve. ,,Wat daar heel speciaal aan is, is de grote open ruimte die een ontmoetingsplein wordt voor gezelschappen tot ongeveer tweehonderd mensen’’, vertelt Guus Mulders, ,,onder de oude houten constructie die nog prachtig zichtbaar is. Dat maakt de locatie extra aantrekkelijk voor evenementen.’’

Meer informatie

