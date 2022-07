Van gloednieuwe games tot old school classics: bij The Gaming Factory vind je honderd ‘free to play’ arcadegames onder één dak

The Gaming Factory is een leuk uitje voor het hele gezin, je bedrijf of voor een kinderfeestje. Je betaalt per uur en hoe langer je blijft, hoe goedkoper je ticket wordt. Eenmaal binnen heb je geen geld of muntjes meer nodig om te gamen. Ook is een bar waar je lekkere snacks kunt eten. ‘Bij een kinderfeest-arrangement vanaf vier personen krijg je een frietje, snack en drankje van het huis’, zegt Antonio. ‘In de vakantie is het wel verstandig om van tevoren te reserveren. Dan ben je in elk geval verzekerd van een plekje en kun je altijd een spel spelen zonder wachttijd.’