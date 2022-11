Vier de feestdagen: klassieke muziek voor het hele gezin

philharmoniezuidnederlandTijdens de feestdagen is het extra bijzonder om tijd door te brengen met je dierbaren. Deze momenten worden vaak als enorm waardevol beschouwd. Met philharmonie zuidnederland trakteer je jezelf, het gezin of je geliefden op een fantastische avond klassieke muziek. Zo kan je het familieconcert Rhythmix bezoeken, kerst vieren met Lucas en Arthur Jussen of 2023 beginnen met een spetterend nieuwjaarsconcert.

De wereld van klassieke muziek

Rhythmix is het familieconcert waarbij stilzitten onmogelijk is. In deze ontdekkingstocht laten vier enthousiasmerende slagwerkers van Percossa, samen met philharmonie zuidnederland, je de uitersten van het orkest ervaren: van bijna stilte tot de indrukwekkende zindering van een voltallig symfonieorkest. Hierdoor wil en ga je zelf actief luisteren en meedoen. En dat is nu juist de kracht van Rhythmix: vaak zijn kinderen voor het eerst in een concertzaal en klassieke muziek mag dan nog volledig ontdekt worden. Rhythmix verlaagd die drempel drastisch, doordat alles wordt uitvergroot wat met een orkest te maken heeft. Er wordt gespeeld met de etiquette van applaudisseren, zitten en staan. Kinderen ervaren het ritme van de muziek en hierdoor opent ook voor de jongste concertbezoekers misschien de wereld van klassieke muziek.

Uniek pianospel

De pianobroers Lucas en Arthur Jussen hebben geen introductie nodig. Waar ze het podium ook betreden, ze betoveren het publiek met hun bruisende muzikaliteit, klaterend pianospel en ongedwongen spontaniteit. Dit jaar serveren zij samen met philharmonie zuidnederland een kerstmenu om van te smullen. Het voorgerecht is het Concert voor twee piano’s van Ralph Vaughan Williams. Dit werd in eerste instantie geschreven voor één piano, maar bleek zo ingewikkeld dat hij er een dubbelconcert van maakte. Daarna serveren de broers het Dubbelconcert in As van Mendelssohn. Niet alleen de Jussens hadden hun vak al op jonge leeftijd onder de knie, want ook Mendelssohn wist als vijftienjarige de techniek van het componeren al te beheersen als een volleerd vakman. De kers op de taart? Tsjaikovski’s Vijfde Symfonie.

Volledig scherm Lucas en Arthur Jussen © Marco Borggreve

Nieuwjaarsconcert

Zodra de olliebollenschaal leeg is en de beste wensen zijn gedeeld is het nieuwe jaar echt begonnen. Wat is een beter begin dan het jaar starten met een prachtige traditie: een bezoek aan het Nieuwjaarsconcert. De gemene deler van dit feestelijke Nieuwjaarsconcert is de Midden-Europese volksmuziek. De uitgevoerde componisten lieten zich hier allen door inspireren. Ga zwierend het nieuwe jaar in met Weense walsen, polka’s en marsmuziek. Een opwindende Slavische Dans van Dvorák, de Hongaarse Rapsodie van Liszt en nog veel meer.

Meer informatie

