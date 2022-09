Waarde van mantelzorg en vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is overal in onze samenleving. Denk aan de coach bij de sportclub, het organiseren van activiteiten in de buurt of de klassenmoeder op school. Dankzij vrijwilligers kunnen vele verenigingen en organisaties hun activiteiten in stand houden. Maar ook individueel kun je iemand helpen die je (nog niet) kent bij het doen van de boodschappen, koken van een maaltijd, de administratie of het geven van een luisterend oor.

ONS welzijn zet vele vrijwilligers in

ONS welzijn bemiddelt en ondersteunt zowel mantelzorg als vrijwilligers, en zet zelf ook vele vrijwilligers in. ONS welzijn ondersteunt, schoolt en waardeert haar vrijwilligers. De teams in de wijken van ONS welzijn leggen actief verbindingen tussen mensen en instanties in samenwerking met vrijwilligersorganisaties, gemeenten en partners. Vanuit wijken en dorpen werken zij zo samen aan preventieve, duurzame oplossingen met en voor inwoners.

Wat doet ONS welzijn bij jou in de buurt?

Bij ONS welzijn ben je aan het goede adres voor ondersteuning of trainingen, b.v. Mantelzorgondersteuning via het Alzheimercafé, of deelname aan een training of groep als De Zorg de Baas en Leren omgaan met Dementie om zomaar iets te noemen. In Oss wordt samengewerkt met gemeente en meerdere zorgpartijen vanuit de Samenwerkwijze, waarbij de vraag van de wijkbewoner centraal staat.

Wij(k)huis de Haard is bijvoorbeeld een ontmoetingsplek in de Ruwaard geworden waar wijkbewoners samen komen. Maar kijk je ook eens naar het Vrijwilligerscollege met informatie voor en door vrijwilligers zelf.

Meer weten?

Volledig scherm © ONS welzijn Een mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor een naaste, overstijgend aan de gebruikelijke zorg voor elkaar. Mantelzorgers vinden het geven van deze zorg vaak vanzelfsprekend. Voor jonge mantelzorgers onder de 24 jaar, speelt daarbovenop ook het zich zorgen maken om of juist dat zij zelf zorg missen. Herken je jezelf of kent je iemand die mantelzorg geeft? Kijk voor meer informatie op www.oss.nl/mantelzorg of www.ons-welzijn.nl/mantelzorg.

Neem contact op met ONS welzijn en ontdek de waarde van mantelzorg, vrijwilligerswerk en de vele manieren waarop u zelf ondersteuning kunt krijgen of juist kunt geven aan een ander.