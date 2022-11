Waarom buurtbemiddeling het verschil maakt

ONS WelzijnBuurtbemiddeling is een van de vrijwilligersdiensten van ONS welzijn. Je ondersteunt buren bij het zelf oplossen van het conflict. Dit kan gaan om bijvoorbeeld geluidsoverlast, tuinonderhoud, dierenoverlast of conflicten rondom de erfafscheiding. Ieder verhaal is anders en als bemiddelaar ontmoet je veel verschillende mensen.

Vrijwillige buurtbemiddelaar

De buurtbemiddelaars zijn allemaal vrijwilligers die een opleiding hebben gevolgd. Een van hen is Wino Jansen (46) die sinds februari 2018 dit werk doet. Hij had altijd al een hekel aan ruzie en toch moest zijn zoon hem er op attenderen dat buurtbemiddeling wel eens iets voor hem kon zijn. Hij dacht er even over na en besloot dat zijn zoon gelijk had.

Na het volgen van de opleiding kon hij aan de slag. Hij wordt begeleid door een coördinator, daar kan hij altijd terecht. De vrijwilligers gaan met twee mensen naar de aanvrager toe, twee horen immers meer dan een en tijdens het gesprek met twee partijen kunnen de taken beter verdeeld worden. Vaak is alleen al het feit dat de aanvrager te maken heeft met vrijwilligers al een voordeel voor een meer open gesprek.

Hoe werkt het?

Eerst wordt een gesprek gehouden, meestal vroeg in de avond, met degene die de aanmelding doet. Dan gaan de bemiddelaars naar de andere partij, die weet niet dat ze komen en dat is natuurlijk wat spannender.

De bemiddelaars gaan als neutrale gesprekspartner naar de buren om wie het gaat. Zij horen ook hun verhaal. Daarbij wordt goed gelet op privacy en woordkeuze. Daarna wordt meestal een afspraak gemaakt voor een gesprek met beide partijen op neutraal terrein, bijvoorbeeld in een wijkcentrum. Dat zijn soms hele intense gesprekken. Wino vertelt dat de situatie bijna altijd na afloop beter is dan toen het gesprek begon. Daarom geeft dit werk ook veel voldoening!

Meer begrip voor elkaars situatie

Bang is Wino nog nooit geweest, mede door de voorselectie van zijn coördinator en de nadruk op veiligheid. Na een aantal weken belt de coördinator met de mensen die gemeld hebben om te horen hoe het verlopen is tijdens en na het gesprek. Er is altijd meer begrip voor elkaars situatie. Vaak schuilen er dingen op de achtergrond waar buren geen besef van hebben, maar wel van grote invloed kunnen zijn.

Buurtbemiddeling maakt het verschil

Het is mooi dat er vrijwilligers zijn zoals Wino die hun vrije tijd willen besteden aan het woonplezier van andere mensen. Dankzij deze mensen leven we in een maatschappij met meer respect voor elkaar.

Denk je net als Wino: dat is wel iets voor mij om vrijwilligerswerk te doen bij buurtbemiddeling. Neem dan contact op met ONS welzijn via 088 374 2525 of info@ons-welzijn.nl. Zie ook www.ons-welzijn.nl.