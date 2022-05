Weet jij hoe je het maximale uit jouw bewegen haalt?

BuchrnhornenGoed en gemakkelijk kunnen bewegen. Voor de een klinkt het als vanzelfsprekend, voor de ander is het een flinke uitdaging. Hoe houden we onszelf op een gezonde manier in beweging, ook als het even niet lukt?

Dat bewegen belangrijk is weten we allemaal. Het houdt je soepel, is goed voor spieren en botten, hart en longen, het ondersteunt de stofwisseling maar bovenal; het geeft je door de aanmaak van endorfine een goed gevoel. En daar worden we letterlijk gelukkiger van!

Bepaal jouw ambitie in bewegen

Om in beweging te kunnen zijn moet ons lichaam goed functioneren. Er zijn meerdere redenen te bedenken waarom we niet altijd zo mobiel zijn als dat we zouden willen. Dat kan te maken hebben met ouderdom, een spierblessure of simpelweg door een aangeboren beperking. De complexiteit van ons gestel zorgt ervoor dat de oplossing niet altijd bij onszelf te vinden is. Simpelweg rust nemen of accepteren dat je minder kan is misschien niet wat je vooruit helpt. Je wilt tevreden zijn, doen waar je gelukkig van wordt en waar je lichaam toe in staat is. En elke vorm van ondersteuning kan je hierin een stapje verder helpen.

Een multidisciplinair team van specialisten

Sinds het ontstaan van Buchrnhornen, van oudsher een schoenmakerij, is de samenwerking van meerdere disciplines een belangrijk inzicht. Elk lichaam en ieder vraagstuk over lopen en bewegen kan worden benaderd vanuit meerdere specialismen. Zo ligt jouw antwoord zomaar ergens anders dan je van te voren denkt. Bij wie ben je nou écht aan het juiste adres?

Buchrnhornen is in ruim 70 jaar tijd uitgegroeid tot een volwaardig Voet- en Beweegcenter, met een team van specialisten op ruim 20 gebieden. Zo kun je op onze vestigingen geholpen worden door bijvoorbeeld een Pedicure, gespecialiseerd in nagelchirurgie, een Kinderpodotherapeut, een specialist in het aanmeten van vingerorthesen of een schoenadviseur met ervaring in diabetes en reuma.Dit team noemt zich ook wel multidisciplinair, het versterkt elkaar waar nodig en schakelt snel en vakkundig. Op deze manier ben jij altijd verzekerd van de best mogelijke oplossing, met een ‘paraplu’ aan specialisten dat jou vooruit helpt. Samen kijken we wat jij nodig hebt.

Aandacht voor jou

Wij zijn ervan overtuigd dat aandacht aan de basis staat van het beste resultaat. Dat doen we door ons specifiek op jou en jouw vraag te richten. Samen bepalen we een realistisch doel, wat we samen met jou gaan nastreven.

Nieuwsgierig? Doe een gratis voet- en loopanalyse

Benieuwd naar hoe we jou verder kunnen helpen met gezond bewegen? Je kunt altijd terecht voor een gratis en geheel vrijblijvende voet- en loopanalyse op onze vestigingen in Eindhoven, Tilburg en Oss. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je een afspraak inplannen, klik dan hier.