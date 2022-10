Werk dat gelukkig maakt

Woonvoorziening

Denise werkt met zogenoemde +P cliënten, een complexe doelgroep met een verstandelijke beperking plus psychiatrische aandoening(en). In de woonvoorziening van Amarant waar ze werkt, krijgt een groep van 25 mensen, die in leeftijd variëren van 25 tot 62 jaar, 24 uur per dag zorg. Denise begeleidt de bewoners van de bovenste etage van het huis, die een redelijk zelfstandig leven leiden.

Volledig scherm © Amarant

Afwisselend werk

Volledig scherm © Amarant Hoewel de dagen voor de cliënten zo voorspelbaar en gestructureerd mogelijk verlopen, zijn ze voor Denise en haar collega’s juist heel afwisselend. “De dienst begint altijd met een overdracht. Als ik ochtenddienst draai, ga ik daarna de bewoners wekken en ze helpen ontbijten en zich klaar te maken voor de dag. Daarna doe ik vaak wat administratie. Maar waar mijn werk echt om draait is ‘mijn’ mensen een fijne dag te bezorgen. Veel van hen zijn vaak eenzaam en verdrietig en uiten dat soms met boosheid of agressie. Ik probeer er altijd achter te komen wat er echt aan de hand is.”

Cliënt staat centraal

Amarant draagt bij aan het welzijn en geluk van mensen met een verstandelijke beperking, autisme of hersenletsel. Er zijn zo’n 400 locaties in Noord-Brabant waar ondersteuning, zorg en behandeling wordt geboden. Daarbij gaat Amarant uit van de cliënt en wat die wél kan, door te helpen en te stimuleren dingen zelf te doen. “Elke keer dat zoiets lukt is mijn dag goed”, zegt Denise. “Een bewoner die niet naar de dagbesteding wil, maar toch gaat nadat ik met hem gepraat heb. Een cliënt die naar de ambulante zorg mag. Of een gezellige bingoavond met alle bewoners waarbij iedereen enthousiast en vrolijk is. Ik weet dat mijn cliënten al die dingen waarderen, ook al kunnen ze het niet zeggen.”

Volledig scherm © Amarant

Geluk

Naast woonvoorzieningen heeft Amarant ook locaties voor o.a. werk en dagbesteding, recreatie en behandeling. Lijkt het je leuk om ook aan de slag te gaan bij Amarant, bijvoorbeeld als begeleider, verzorgende of vrijwilliger? Kijk eens op werkenbijamarant.nl. Er is ook een flexpool, waarin je op wisselende plekken en met verschillende doelgroepen gaat werken, zodat je kunt ontdekken waar je hart ligt. “Je moet stevig in je schoenen staan en je goed kunnen inleven bij betrokkenen op alle niveaus”, vindt Denise. “Zelf moest ik mijn verwachtingen behoorlijk bijstellen toen ik hier begon. Ik dacht dat ik deze mensen beter kon maken. Dat kan niet, maar ik kan wél bijdragen aan hun geluk. Daarom ga ik al bijna 15 jaar elke dag met plezier naar mijn werk.”