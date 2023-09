Werken met dementerende ouderen? Dit motiveert Linda al meer dan 20 jaar

AmarantWerken in de zorg is een roeping. Je moet over behoorlijk wat empathisch vermogen beschikken en een zorgzaam tiepje in je hebben, weet Linda van Gorp (40) als geen ander. Zelf werkt ze al meer dan 20 jaar in de zorg en heeft ze de nodige ervaring opgedaan. “Je krijgt zoveel liefde en waardering terug. Daar doe ik het voor.”

Wie Linda uit Tilburg hoort vertellen over haar werk, kan niet om haar enthousiasme heen. De Tilburgse begon na haar studie mbo verpleegkundige haar eindstage bij Amarant, een organisatie die ondersteuning, zorg en behandeling biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. De zorg richt zich op verschillende gebieden, zoals behandeling, wonen en dagbesteding.

Warme zorg

Linda is na haar stage ‘blijven hangen’. Het stukje warme zorg – het creëren van een vertrouwde sfeer waarin gedesoriënteerde mensen zich veilig voelen – past helemaal binnen het straatje van de Tilburgse. “Werken met mensen met een verstandelijke beperking sprak me altijd al aan. Met name de ouder wordende cliënten”, zegt Linda. Inmiddels is ze senior begeleider op een stadslocatie in Tilburg. Met haar team van twintig man draagt ze de zorg voor een groep ouderen met dementie. “We zorgen voor een veilige omgeving en een zinvolle, liefdevolle dagindeling. Hierbij kijken we per cliënt wat-ie nodig heeft.”

Mooie momenten overheersen

Volledig scherm © Amarant Het werk met dementerende ouderen is niet altijd even makkelijk, vertelt Linda desgevraagd. “Toevallig hebben we net een uitvaart van een cliënt gehad. Dat soort dingen horen bij het leven, maar het kan soms wel heftig zijn. Toch kun je ook de minder leuke momenten mooi maken. Er juist dan voor iemand en zijn nabestaanden kunnen zijn, kan echt verschil maken”, weet Linda uit ervaring.



Op minder leuke momenten kun je binnen Amarant altijd bij iemand terecht. “Collega’s bieden een luisterend oor en we hebben ook een vertrouwenspersoon. Als je een baalmoment hebt of als er iets naars gebeurt, is daar alle aandacht voor. Ook is er altijd de vraag of je behoefte hebt aan een nagesprek.”



Het contact met de cliënten verbleekt de soms minder leuke gebeurtenissen. “Ik vind mijn werk nog steeds superleuk en haal er echte voldoening en werkgeluk uit. Ik werk met hele dankbare en enthousiaste mensen. Als je oprecht contact kunt maken. Even een lach en een knuffel, dat zijn de mooiste momenten.”

Ruimte voor ontwikkeling

De landelijk erkende leergang tot senior begeleider heeft Linda in juli dit jaar via Amarant afgerond. “Amarant is een bedrijf waar je mag en kan leren. We hebben zelfs een eigen scholingscentrum, de Amarant Academie. Hier worden echt de meest uiteenlopende onderwerpen behandeld. Van verpleegtechnische handelingen tot scholingen op mentaal gebied. Je kunt je op elk vlak ontwikkelen.” Ook zij-instromers krijgen binnen het bedrijf de kans zich te ontplooien tot volwaardig professional.

Je zorghart ontdekken en volgen

Lijkt werken in de zorg jou ook wel wat? Amarant is op zoek naar nieuwe collega’s. Met 400 locaties in Brabant zit er altijd wel een vestiging bij jou in de buurt. “Bij Amarant kun je echt alle kanten op. Het is zo’n groot bedrijf en we doen alle takken van zorg. Er is altijd wel een doelgroep waar je een klik mee hebt”, besluit Linda. Ook als je nog wil kijken wat het beste bij je past, zit je goed. “Sommige collega’s kiezen ervoor om te flexen. Zo doe je overal ervaring op.”



Volledig scherm © Amarant