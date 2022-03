Wil jij meer gaan fietsen? Lees deze tips!

Vos TweewielersHet is voorjaar! Ben jij ook van plan om meer te gaan fietsen? Goed idee! Fietsen is lekker, gezond en een stuk goedkoper dan autorijden. Zeker met de huidige benzineprijzen. Maar hoe zorg je ervoor dat je wat vaker de fiets pakt en welke fiets past bij jou? Je leest het in dit artikel.

Haalbaar en meetbaar

Stel jezelf een haalbaar en meetbaar doel. Zeg niet tegen jezelf: ‘Ik wil meer fietsen’, maar maak je doel concreet. Spreek met jezelf af om elke week minimaal twee keer een half uur te fietsen of stel jezelf als doel om over twee maanden een route van dertig kilometer te fietsen. Zorg ervoor dat jouw doel realistisch is, dan heb je de meeste kans dat je jouw doel haalt en plezier houdt in het fietsen.

APK’tje voor je fiets

Volledig scherm Als je aan je conditie wilt werken door meer te fietsen, is het belangrijk dat jouw fiets in topconditie is. Niks zo vervelend als pech onderweg. Breng hem daarom elk jaar naar een BOVAG fietsenmaker voor een onderhoudsbeurt. Dat is een kleine moeite en je voorkomt ergernis en irritatie door een ketting die er keer op keer afloopt, haperende versnellingen of een vastzittende handrem.



Als jij de gelukkige bezitter bent van een elektrische fiets, is die jaarlijkse controle extra belangrijk. Tijdens zo’n check worden alle onderdelen van jouw fiets zorgvuldig gecontroleerd, de accu wordt nagekeken en de software wordt geüpdatet.

Tijd voor een nieuwe fiets?

Heeft jouw fiets z’n beste tijd gehad en is het tijd voor een nieuwe? Dan is dit misschien wel het moment om een elektrische fiets aan te schaffen. Daarmee wordt fietsen nog leuker. Je bent nog steeds lekker in beweging, maar dankzij de trapondersteuning is een flinke voorjaarsbries geen excuus meer om de fiets in de schuur te laten staan.

Waar moet je op letten bij de aanschaf van een elektrische fiets?

Een elektrische fiets heeft dus behoorlijk wat voordelen ten opzichte van een gewone fiets. Maar hoe weet je welke elektrische fiets bij jou past? Hoe ver wil je kunnen fietsen op een acculading? Hoe zit het met de ondersteuningsstand en de efficiëntie van de motor en hoe voorkom je zadelpijn? Kijk, voor die knowhow ga je naar een fietsenhandel met kennis van zaken, zoals Vos Tweewielers in Wijk en Aalburg. Met bijna vijftig jaar ervaring in de fietsenbranche kunnen zij jou perfect adviseren.

Volledig scherm Vos Tweewielers verkoopt sterke merken zoals Gazelle, Koga, Flyer, Pegasus en Sparta. Een bewuste keus, want deze betrouwbare merken geven het minst kans op storingen, hebben een kwaliteitsaccu en een efficiënte en soepele trapondersteuning. Natuurlijk mag jij altijd een proefrondje rijden en de vakmensen controleren jouw houding op de fiets. Eventueel wordt er een meting uitgevoerd, waardoor het zadel perfect afgestemd kan worden op jouw lichaam.

Accessoires

Zorg dat je de juiste accessoires hebt, voor je op de fiets stapt. Als je langere routes wilt fietsen of de fiets gaat gebruiken voor woon-werkverkeer is een goede fietstas onontbeerlijk. Vos Tweewielers heeft een ruim assortiment fietstassen, manden en kratten, maar ook navigatie en kaarthouders voor onderweg. Laat je gelijk informeren over de fietsverzekering van Vos Tweewielers. Daarmee is jouw fiets verzekerd tegen diefstal en schade. En da’s toch een prettige gedachte.

Fietsapps

Er zijn verschillende apps die het nog leuker maken om te fietsen. Denk eens aan Strava, deze app houdt onder andere bij welke afstanden jij hebt gefietst en hoeveel calorieën je hebt verbrandt. De Fietsknooppuntenapp is ook een echte aanrader. Hiermee kan je zelf je fietsknooppuntenroute samenstellen. Je ziet gelijk hoeveel kilometer je voor de boeg hebt.

Pech onderweg

Heb je toch een keer pech met jouw fiets of wil je hem een onderhoudsbeurt laten geven? Vos Tweewielers heeft twee servicebussen waarmee ze jouw fiets kunnen ophalen en thuisbrengen. In de tussentijd krijg jij een leenfiets, zelfs een elektrische als je dat gewend bent. Dus terwijl de vakmensen bezig zijn met jouw tweewieler, hoef jij niet stil te blijven zitten. Veel fietsplezier!