Ze genoot van het genieten van een ander

Nicole herinnert haar moeder als een warme familievrouw “die tijd had voor iedereen”. “Altijd eerst de anderen, dat was oma.” Vult kleinzoon Sieb aan. “Ze kon ontzettend genieten van kleine dingen. Samen eten met het hele gezin, wandelen en oprechte, gemeende betrokkenheid. Een kaartje, een telefoontje of een onverwachts bezoek.”

Een appeltje eten

Nicole wandelt graag samen met haar man en de hond naar de natuurbegraafplaats en Sieb fietst graag even langs oma. “Nu we niet meer lijfelijk een kopje thee kunnen drinken samen is het fijn dat je nog ergens naartoe kan. Ook hier kunnen we een kopje thee drinken, binnen bij de kachel. Dan krijg ik het gevoel dat ik toch even bij haar ben. Dat is enorm waardevol in het proces van afscheid nemen.”