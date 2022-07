Zomervakantie op De Reuselhoeve: Uniek activiteitenaanbod in Midden-Brabant

,,Wij krijgen regelmatig complimenten over ons terreinen horen dan van gasten dat ze prima in de vakantie in Nederland kunnen blijven’’, vertelt eigenaar Guus Mulders van De Reuselhoeve. ,,Er is een beetje een vervoersdrempel ontstaan; vliegen is niet meer zo vanzelfsprekend en benzine is een grote kostenpost.Daardoor genieten mensen des te meer van de zomervakantie in Nederland. En zelf zie je het soms niet meer, maar Midden-Brabant is zó mooi. Je hebt de Beekse Bergen, Efteling en Loonse en Drunense Duinen om de hoek en wij zijn ook een prominent onderdeel van het toeristisch aanbod in de regio.’’